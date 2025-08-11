Erick Puerto, el goleador del Apertura 2025, revela de dónde es y el sueño que tiene: ¿ficharía por un grande de Honduras?

<b>Lo que dejó el triunfo ante Lobos:</b> "Primeramente le agradezco a Dios porque me da fuerza y sabiduría para afrontar cada partido, gracias a él estamos paso a paso". <b>¿Cómo vive este momento al ser el goleador:</b> "Muy agradecido porque él es el que me da la fuerza para afrontar cada partido". <b>¿Qué representa jugar en Platense y cómo llegó al "Tiburón"?</b> "Estoy muy orgulloso de representar esta institución. Gracias a Dios fue Romell Andrade el que se comunicó conmigo, él habló personalmente, me contó sobre el proyecto, siempre estoy agradecido con él, me sigue bendiciendo y que le siga echando ganas". <b>¿Qué le hace falta para ser titular? </b>"Con el profesor siempre estoy agradecido por el tiempo que me brinda, todo es al tiempo de Dios".