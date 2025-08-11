Liga Nacional

Erick Puerto, el goleador del Apertura 2025, revela de dónde es y el sueño que tiene: ¿ficharía por un grande de Honduras?

El atacante hondureño juega de media punta y delantero. Con Platense suma cinco goles en cuatro partidos en el Apertura 2025.

El atacante hondureño Erick Giovani Puerto (23 años de edad) es el hombre sensación en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Sus cinco goles en cuatro partidos tienen al catracho en un momento importante de su carrera luego de varios años buscando el ascenso con Platense y CD Choloma.

El conjunto maquilero lo dio a conocer en el balompié de plata, pero es el Platense de Puerto Cortés con el que poco a poco empieza a descollar en la Liga Nacional Hondureña. En charla con DIEZ, el futbolista reveló que su origen es de los bajos de Choloma, concretamente en la aldea de Monterrey.

El atacante detalló que Dios es el motor de su vida, respondió sobre los sueños que tiene como jugador, el presidente clave para fichar por el selacio y ¿va a celebrar si le anota al CD Choloma?

LA ENTREVISTA

Lo que dejó el triunfo ante Lobos: "Primeramente le agradezco a Dios porque me da fuerza y sabiduría para afrontar cada partido, gracias a él estamos paso a paso".

¿Cómo vive este momento al ser el goleador: "Muy agradecido porque él es el que me da la fuerza para afrontar cada partido".

¿Qué representa jugar en Platense y cómo llegó al "Tiburón"? "Estoy muy orgulloso de representar esta institución. Gracias a Dios fue Romell Andrade el que se comunicó conmigo, él habló personalmente, me contó sobre el proyecto, siempre estoy agradecido con él, me sigue bendiciendo y que le siga echando ganas".

¿Qué le hace falta para ser titular? "Con el profesor siempre estoy agradecido por el tiempo que me brinda, todo es al tiempo de Dios".

Platense goleó a Lobos UPN con doblete de Erick Puerto.

(Mario O. Figueroa)

Lleva cinco goles en Liga Nacional, ¿qué opina de una convocatoria a la Selección de Honduras? "Voy a seguir trabajando, voy a escuchar los consejos de mi profesor, a seguir trabajando y siempre esperando la bendición de Dios".

El mensaje a la afición de Platense: "Siempre con ellos estoy agradecido, que siempre nos alienta a pesar de los resultados, nosotros jugamos para ellos".

¿Dónde se ve dentro de cinco años? "Siempre vamos a trabajar, el futuro se lo dejo en manos de Dios".

¿Te gustaría jugar en un equipo grande? "Para eso estamos trabajando, ahorita sigo trabajando para Platense".

¿Zona norte o zona centro? "En las manos de Dios todo eso".

Mensaje a la familia: "Ahorita estoy agradecido con mi familia, con mi papá, mi papá y toda la gente de la aldea que siempre me bendice".

¿De dónde sos? "Yo soy de los bajos de Choloma, aldea de Monterrey. Muy orgullo de representarlos".

¿Va a celebrar si le anota al Choloma? "Ellos fueron los primeros que me dieron a conocer. Llegué a Platense, pero estoy agradecido".

Claudia Torres
Claudia Torres

Periodista con 10 años de experiencia. En Diario Deportivo Diez a partir de 2024 en la sección de Fútbol Nacional y otras disciplinas deportivas. Además graduada de Licenciada en Relaciones Industriales en la UTH.
