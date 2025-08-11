Erick Puerto, el goleador del Apertura 2025, revela de dónde es y el sueño que tiene: ¿ficharía por un grande de Honduras?

El atacante hondureño Erick Giovani Puerto (23 años de edad) es el hombre sensación en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Sus cinco goles en cuatro partidos tienen al catracho en un momento importante de su carrera luego de varios años buscando el ascenso con Platense y CD Choloma. El conjunto maquilero lo dio a conocer en el balompié de plata, pero es el Platense de Puerto Cortés con el que poco a poco empieza a descollar en la Liga Nacional Hondureña. En charla con DIEZ, el futbolista reveló que su origen es de los bajos de Choloma, concretamente en la aldea de Monterrey. El atacante detalló que Dios es el motor de su vida, respondió sobre los sueños que tiene como jugador, el presidente clave para fichar por el selacio y ¿va a celebrar si le anota al CD Choloma?

LA ENTREVISTA

Lo que dejó el triunfo ante Lobos: "Primeramente le agradezco a Dios porque me da fuerza y sabiduría para afrontar cada partido, gracias a él estamos paso a paso". ¿Cómo vive este momento al ser el goleador: "Muy agradecido porque él es el que me da la fuerza para afrontar cada partido". ¿Qué representa jugar en Platense y cómo llegó al "Tiburón"? "Estoy muy orgulloso de representar esta institución. Gracias a Dios fue Romell Andrade el que se comunicó conmigo, él habló personalmente, me contó sobre el proyecto, siempre estoy agradecido con él, me sigue bendiciendo y que le siga echando ganas". ¿Qué le hace falta para ser titular? "Con el profesor siempre estoy agradecido por el tiempo que me brinda, todo es al tiempo de Dios".