Técnico de Alajuelense advierte a Motagua en la previa del Honduras vs Costa Rica de la eliminatoria mundialista

Ramírez, un exseleccionado tico sabe lo que representa esta serie del clásico de Centroamérica y la posibilidad de dar un golpe de autoridad en esta previa entre los clubes catrachos y ticos.

En Costa Rica se tiene entre ceja y ceja el duelo eliminatoria ante Honduras , el técnico de Alajuelense , Óscar Ramírez , no dejó escapar la previa de este compromiso ante Motagua para referirse a este encuentro.

Siendo timonel de Alajuelense, Ramírez quiere aprovechar el momento para mandar un claro mensaje eliminando a Motagua.

“El martes tenemos claro que representamos a Costa Rica. Está la parte mundialista por medio que tiene su situación y ojalá nosotros podamos sacar a Motagua y dar un empuje a nuestra Selección”.

Y añadió: “Vamos a representar el país, está todo el tema del Mundial, yo creo que sería un aporte nuestro si logramos sacar a Motagua, más si me toca ir allá a jugar”.

Los manudos son los vigentes bicampeones del torneo centroamericano y para ir en el camino al tri, tendrán que lidiar con un rival que para el DT es de cuidado.

“Motagua es un equipo complejo, muy bien trabajado en la parte defensiva, con un mediocampo de buen manejo y velocidad por los costados. Además, aprovechan la pelota parada y cuentan con una presencia física importante en ataque. Será un rival difícil y con experiencia en estas instancias”.

Para Ramírez, en la ida se juega mucho y pensando en este partido, es que el sábado hizo variantes para el encuentro ante Guadalupe, dosificar cargas entre ambos juegos.

“Tener dos escenarios donde tenés que ir bien con los dos es difícil, ir bien en el campeonato y en la Copa Centroamericana es complicado. Hay que escoger momentos para ir más sobre el torneo internacional y en otras oportunidades en el torneo. El martes es una final”.