Santos Laguna de la Liga MX se luce con tremendo gesto para el "Choco" Lozano: "Estamos contigo"

2025-10-26

La Selección de Honduras atraviesa un momento complicado justo cuando se acerca la definición de su pase al Mundial 2026, y la situación se complicó aún más para Antony “Choco” Lozano.

El delantero hondureño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el reciente partido del Santos Laguna frente a Mazatlán FC.

A pesar de la dura noticia, el club mexicano demostró un gran apoyo hacia su jugador. En el partido ante Querétaro, los futbolistas del Santos Laguna se unieron para enviar un mensaje emotivo a Lozano . Una manta con la frase “Fuerza Chocó, estamos contigo” fue desplegada, dejando claro que el cariño y respaldo del equipo están con él en este momento tan difícil.

El gesto de sus compañeros no pasó desapercibido, y se convirtió en un símbolo de unidad y solidaridad. El mensaje refleja no solo el aprecio por la calidad futbolística de Lozano, sino también la cercanía humana que existe dentro del vestuario del club mexicano.

Para el delantero hondureño, la lesión representa un golpe duro tanto a nivel profesional como personal, especialmente en un año crucial para su selección, que debe enfrentar a Nicaragua y Costa Rica en noviembre para pelear su pase al Mundial.

Aunque el camino hacia la recuperación será largo, la unión demostrada por sus colegas le enviará una dosis de ánimo invaluable. “Choco” Lozano no estará solo en esta etapa, y la muestra de cariño evidencia que, incluso en los momentos más complicados, el fútbol también se trata de apoyo, compañerismo y humanidad.

Antony Choco Lozano recibió todo el apoyo de sus compañeros tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados.

