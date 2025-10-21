Legionarios

Luis Palma brilla en Lech Poznán: La Liga de Polonia lo elige para el 11 de la jornada y lo sorprende con otra distinción

El atacante hondureño es uno de los jugadores más valiosos en la actual campaña de la Liga de Polonia.

  • Luis Palma brilla en Lech Poznán: La Liga de Polonia lo elige para el 11 de la jornada y lo sorprende con otra distinción

    Luis Palma sigue destacando en la primera división del fútbol de Polonia.

     Mario O. Figueroa
2025-10-21

El atacante hondureño Luis Palma volvió a ser protagonista con el Lech Poznan, al brindar una asistencia en el empate 2-2 frente al Pogoń Szczecin y marcar un gol que finalmente fue anulado por el VAR, luego de que se determinara una polémica posición adelantada.

Su destacada participación no pasó desapercibida, ya que la primera división de Polonia, conocida como Ekstraklasa, destacó su desempeño compartiendo un logro del futbolista ceibeño en sus redes sociales oficiales.

La petición del técnico del Levante a Reinaldo Rueda tras seguidilla de partidos de Arriaga: "Tenemos que cuidarlo mucho"

El “Bicho” fue incluido en el once ideal correspondiente a la jornada 12 del campeonato, un reconocimiento que obtiene por segunda vez desde su llegada al club polaco a comienzos de la actual temporada.

Este nuevo mérito reafirma el crecimiento futbolístico de Palma, quien continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras del torneo y elevando las posibilidades de que el Lech Poznan ejerza la opción de compra, valorada en cuatro millones de euros.

LEA TAMBIÉN: AQUÍ PODÉS VOTAR POR LUIS PALMA, FUTBOLISTA DE LECH POZNÁN

El delantero hondureño sigue reencontrándose con su mejor versión, dejando atrás los momentos complicados provocados por las lesiones y las críticas que había recibido de parte de sus detractores en el fútbol catracho.

Además de su inclusión en el equipo ideal, Palma también fue nominado al premio de mejor jugador de la jornada, distinción que será definida por los aficionados de la Ekstraklasa mediante votación.

El atacante hondureño es pieza vital en el engranaje de la Selección Nacional de Honduras que busca sellar su boleto en noviembre a la Copa del Mundo United 2026. La Bicolor es líder del grupo C que comparte con Costa Rica, Haití y Nicaragua.

Luis Palma fue elegido en el 11 ideal de la jornada en el fútbol de Polonia.

Luis Palma fue elegido en el 11 ideal de la jornada en el fútbol de Polonia.


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn