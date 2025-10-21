Luis Palma brilla en Lech Poznán: La Liga de Polonia lo elige para el 11 de la jornada y lo sorprende con otra distinción

Su destacada participación no pasó desapercibida, ya que la primera división de Polonia, conocida como Ekstraklasa, destacó su desempeño compartiendo un logro del futbolista ceibeño en sus redes sociales oficiales.

El atacante hondureño Luis Palma volvió a ser protagonista con el Lech Poznan, al brindar una asistencia en el empate 2-2 frente al Pogoń Szczecin y marcar un gol que finalmente fue anulado por el VAR, luego de que se determinara una polémica posición adelantada.

El “Bicho” fue incluido en el once ideal correspondiente a la jornada 12 del campeonato, un reconocimiento que obtiene por segunda vez desde su llegada al club polaco a comienzos de la actual temporada.

Este nuevo mérito reafirma el crecimiento futbolístico de Palma, quien continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras del torneo y elevando las posibilidades de que el Lech Poznan ejerza la opción de compra, valorada en cuatro millones de euros.

El delantero hondureño sigue reencontrándose con su mejor versión, dejando atrás los momentos complicados provocados por las lesiones y las críticas que había recibido de parte de sus detractores en el fútbol catracho.

Además de su inclusión en el equipo ideal, Palma también fue nominado al premio de mejor jugador de la jornada, distinción que será definida por los aficionados de la Ekstraklasa mediante votación.

El atacante hondureño es pieza vital en el engranaje de la Selección Nacional de Honduras que busca sellar su boleto en noviembre a la Copa del Mundo United 2026. La Bicolor es líder del grupo C que comparte con Costa Rica, Haití y Nicaragua.