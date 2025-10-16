Sorpresa: DC United anuncia fichaje de promesa hondureña: ¿De qué parte de Honduras es y por cuánto firmó en la MLS?

Este jueves 16 de octubre, surgió la sorpresiva noticia de que un jugador catracho ha firmado contrato con el DC United, uno de los equipos más famosos de la primera división del balompié estadounidense. Mediante sus redes sociales oficiales, el conjunto de Washington notificó que han fichado a Óscar Avilez, jugador de Honduras que cuenta con 15 años de edad y que a lo largo de los últimos meses ha estado en la academia de la institución. "D.C. United ha realizado el fichaje del delantero de 15 años de la academia Óscar Avilez hasta 2028 con opciones para 2029 y 2030. Avilez se convierte en el jugador numero 22 de la academia en la historia del club y se une con los mediocampistas Jackson Hopkins y Gavin Turner, además del delantero Kristian Fletcher, como uno de los cuatro jugadores de la academia en el plantel actual", comunicó la institución.

El hondureño Avilez incorporó a la academia de D.C. United en noviembre de 2024 procedente del Virginia Rush Soccer Club y ha representado a D.C. United en las categorías sub-15, sub-16 y sub-18, con 39 partidos disputados, 12 goles y seis asistencias. A principios de este año, marcó un hat trick en el torneo MLS NEXT Flex contra el Houston Dynamo, una de las varias actuaciones sobresalientes que subrayan su progresión en las categorías inferiores. “El talento de Oscar ha creado esta oportunidad, pero su compromiso, sacrificio y esfuerzo han hecho que se convierta en realidad. Ha demostrado constantemente su potencial en el campo y tiene el carácter necesario para seguir desarrollándose y tener un gran impacto en el siguiente nivel.” dijo Kevin Flanagan, Director de la Academia de D.C. United.