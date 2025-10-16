Sorpresa: DC United anuncia fichaje de promesa hondureña: ¿De qué parte de Honduras es y por cuánto firmó en la MLS?

El hondureño Avilez incorporó a la academia de D.C. United en noviembre de 2024 procedente del Virginia Rush Soccer Club y ha representado a D.C. United en las categorías sub-15, sub-16 y sub-18, con 39 partidos disputados, 12 goles y seis asistencias. A principios de este año, marcó un hat trick en el torneo MLS NEXT Flex contra el Houston Dynamo, una de las varias actuaciones sobresalientes que subrayan su progresión en las categorías inferiores.“El talento de Oscar ha creado esta oportunidad, pero su compromiso, sacrificio y esfuerzo han hecho que se convierta en realidad. Ha demostrado constantemente su potencial en el campo y tiene el carácter necesario para seguir desarrollándose y tener un gran impacto en el siguiente nivel.” dijo Kevin Flanagan, Director de la Academia de D.C. United.