¿Baja de Honduras para noviembre? Se revela la lesión y el tiempo de baja de Getsel Montes

DIEZ también conoció que el jugador ya inició su proceso de recuperación bajo un plan de fisioterapia y cuidados específicos, con el objetivo de evitar una recaída. Durante este tiempo, Montes trabajará de forma diferenciada mientras se monitorea la evolución de la lesión.La noticia representa un <b>golpe sensible</b> para el equipo, que pierde a uno de sus zagueros más regulares en una etapa importante del torneo. El entrenador deberá ajustar su esquema defensivo mientras espera la recuperación del futbolista.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA</a></b>Pese a la lesión, fuentes cercanas al jugador aseguran que Montes se mantiene <b>optimista y comprometido</b> con su recuperación, con la mirada puesta en volver lo antes posible a los entrenamientos y ayudar a su equipo en la recta final del campeonato.Si todo marcha según lo previsto, el defensor podría estar disponible en poco más de dos semanas, dependiendo de la evolución del desgarro y de la respuesta física en su regreso al trabajo con el resto del plantel.A esto se suma que Montes estaría listo para encarar los compromisos ante Nicaragua y Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Estos duelos son el 13 y 18 de noviembre.