¿Baja de Honduras para noviembre? Se revela la lesión y el tiempo de baja de Getsel Montes

Montes venía arrastrando molestias desde antes de su participación con la Selección de Honduras en la reciente fecha FIFA, pero el dolor se intensificó a su regreso, lo que obligó al cuerpo técnico a retirarlo de las convocatorias y enviarlo a valoración médica. Los estudios confirmaron el desgarro leve , lo que, si bien no reviste mayor gravedad, sí requiere reposo y tratamiento especializado.

El defensor hondureño Getsel Montes encendió las alarmas en su club tras confirmarse este viernes que padece un desgarro muscular de un centímetro en el muslo derecho , lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante aproximadamente dos semanas, según conoció DIEZ . El diagnóstico se confirmó luego de una serie de exámenes médicos realizados esta mañana para determinar la magnitud del problema físico.

DIEZ también conoció que el jugador ya inició su proceso de recuperación bajo un plan de fisioterapia y cuidados específicos, con el objetivo de evitar una recaída. Durante este tiempo, Montes trabajará de forma diferenciada mientras se monitorea la evolución de la lesión.

La noticia representa un golpe sensible para el equipo, que pierde a uno de sus zagueros más regulares en una etapa importante del torneo. El entrenador deberá ajustar su esquema defensivo mientras espera la recuperación del futbolista.

Pese a la lesión, fuentes cercanas al jugador aseguran que Montes se mantiene optimista y comprometido con su recuperación, con la mirada puesta en volver lo antes posible a los entrenamientos y ayudar a su equipo en la recta final del campeonato.

Si todo marcha según lo previsto, el defensor podría estar disponible en poco más de dos semanas, dependiendo de la evolución del desgarro y de la respuesta física en su regreso al trabajo con el resto del plantel.

A esto se suma que Montes estaría listo para encarar los compromisos ante Nicaragua y Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Estos duelos son el 13 y 18 de noviembre.