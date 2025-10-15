Mundial Sub-20: la cenicienta del torneo y Argentina jugarán por el título en Chile; día, hora y dónde ver la gran final

¡La gran final del <b>Mundial Sub-20 </b>de <b>Chile 2025 </b>ya está definida! Un torneo que ha dado sorpresas, emociones a flor de piel y una inesperada protagonista. <b>Marruecos</b>, la gran sorpresa del campeonato, se medirá con <b>Argentina</b> por el título.La selección albiceleste ha mostrado su fortaleza a lo largo del torneo, eliminando a equipos de gran calidad en el camino. En octavos de final, se deshizo de <b>Nigeria</b>, luego pasó por encima de <b>México</b> en cuartos de final y, en semifinales, logró una victoria ajustada de 1-0 frente a <b>Colombia</b>, asegurando su lugar en la final.