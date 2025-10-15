Mundial Sub-20: la cenicienta del torneo y Argentina jugarán por el título en Chile; día, hora y dónde ver la gran final

¡La gran final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 ya está definida! Un torneo que ha dado sorpresas, emociones a flor de piel y una inesperada protagonista. Marruecos, la gran sorpresa del campeonato, se medirá con Argentina por el título. La selección albiceleste ha mostrado su fortaleza a lo largo del torneo, eliminando a equipos de gran calidad en el camino. En octavos de final, se deshizo de Nigeria, luego pasó por encima de México en cuartos de final y, en semifinales, logró una victoria ajustada de 1-0 frente a Colombia, asegurando su lugar en la final.

Los chicos de Diego Placente tienen la mente puesta en repetir la hazaña de la selección absoluta, que hace tres años levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 luego de derrotar a Francia en un emocionante partido por el título mundial. Por su parte, Marruecos ha sido la gran revelación de este campeonato. Los marroquíes llegaron a la final tras una serie de victorias épicas, dejando en el camino a selecciones favoritas como Corea del Sur, Estados Unidos y, en semifinales, a Francia. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi dio una verdadera muestra de carácter y resiliencia al vencer a los galos en una tanda de penales, con un resultado de 5-4, después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Los Leones del Atlas, que terminaron en el cuarto puesto del Mundial absoluto jugado en 2022 en Catar, hoy se clasificaron por primera vez a la final de un Mundial sub-20 y ahora buscan dar la sorpresa, pero tendrán que derrotar a Argentina a un solo partido en Chile.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL SUB-20

La final entre Argentina y Marruecos promete ser una verdadera fiesta futbolística. Ambas selecciones tienen la misma ambición: levantar el trofeo del Mundial Sub-20. La gran cita está marcada para el domingo 19 de octubre a las 5:00 PM, y se espera que el Estadio Nacional sea el escenario perfecto para coronar a la mejor selección de la categoría. El partido por el título se podrá ver por Tigo Sports.