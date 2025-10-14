Eliminatoria Mundialista: Se confirma la primera selección eliminada de Concacaf; Jamaica los vapuleó

El partido fue dominado de principio a fin por los “Reggae Boyz”, que mostraron su superioridad técnica y física desde los primeros minutos. La defensa de Bermudas resistió poco ante la velocidad y precisión de los locales, que abrieron el marcador con un tanto de Leverock , quien sorprendió con una definición impecable tras una jugada colectiva.

Jamaica dio un paso importante en su camino hacia el Mundial United 2026 tras imponerse con autoridad 4-0 sobre Bermudas, en un duelo correspondiente a la tercera ronda de la Eliminatoria de la Concacaf. El conjunto caribeño no dejó espacio para las dudas y selló una victoria contundente frente a su público.

Poco después, Bobby Reid amplió la ventaja con un disparo cruzado que venció al guardameta rival, desatando la euforia en el estadio. Jamaica no bajó el ritmo y siguió generando peligro por las bandas, aprovechando el desequilibrio de sus atacantes para someter a una defensa visitante que se mostró frágil e imprecisa.

En el complemento, Nicholson se encargó de anotar el tercer gol con un remate dentro del área, y finalmente Richards cerró la goleada con un tanto de gran factura, confirmando el dominio absoluto del conjunto jamaiquino. La afición celebró una victoria que mantiene viva la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.

Con este resultado, Jamaica se consolida como una de las selecciones más sólidas del Caribe en esta fase eliminatoria, demostrando un nivel colectivo en crecimiento y un plantel con figuras que marcan la diferencia. La goleada también mejora su diferencia de goles, un factor clave en la lucha por los primeros lugares del grupo.

Por su parte, Bermudas se convirtió en la primera selección eliminada de la tercera ronda de la Eliminatoria de Concacaf, quedando sin opciones matemáticas de avanzar al Mundial 2026. El conjunto isleño no pudo resistir el nivel de competencia y se despide con la obligación de replantear su proyecto de selecciones para futuras competencias.