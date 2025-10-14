Eliminatoria Mundialista: Se confirma la primera selección eliminada de Concacaf; Jamaica los vapuleó

Poco después, <b>Bobby Reid</b> amplió la ventaja con un disparo cruzado que venció al guardameta rival, desatando la euforia en el estadio. Jamaica no bajó el ritmo y siguió generando peligro por las bandas, aprovechando el desequilibrio de sus atacantes para someter a una defensa visitante que se mostró frágil e imprecisa.En el complemento, <b>Nicholson</b> se encargó de anotar el tercer gol con un remate dentro del área, y finalmente <b>Richards</b> cerró la goleada con un tanto de gran factura, confirmando el dominio absoluto del conjunto jamaiquino. La afición celebró una victoria que mantiene viva la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.<b>SIMULADOR MUNDIALISTA: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista" target="_blank">pronostica los resultados de la eliminatoria</a></b>Con este resultado, Jamaica se consolida como una de las selecciones más sólidas del Caribe en esta fase eliminatoria, demostrando un nivel colectivo en crecimiento y un plantel con figuras que marcan la diferencia. La goleada también mejora su diferencia de goles, un factor clave en la lucha por los primeros lugares del grupo.Por su parte, <b>Bermudas se convirtió en la primera selección eliminada de la tercera ronda de la Eliminatoria de Concacaf</b>, quedando sin opciones matemáticas de avanzar al Mundial 2026. El conjunto isleño no pudo resistir el nivel de competencia y se despide con la obligación de replantear su proyecto de selecciones para futuras competencias.