Donald Trump hace en USA la amenaza que nadie esperaba para el Mundial 2026: "Si tengo que llamar a Infantino, lo haré"

El presidente Donald Trump ha declarado que podría considerar reubicar los partidos del Mundial de 2026 programados para el área de Boston, alegando preocupaciones de seguridad pública y criticando a la alcaldesa, Michelle Wu. "Podríamos retirarlos", dijo Trump cuando se le preguntó sobre la preparación de Boston para ser sede."Quiero a la gente de Boston y sé que las entradas para los partidos están agotadas, pero su alcaldesa no es buena. Es inteligente, pero es de izquierda radical, y se están apoderando de partes de Boston", dijo.