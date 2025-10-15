Donald Trump hace en USA la amenaza que nadie esperaba para el Mundial 2026: "Si tengo que llamar a Infantino, lo haré"

El presidente Donald Trump ha declarado que podría considerar reubicar los partidos del Mundial de 2026 programados para el área de Boston, alegando preocupaciones de seguridad pública y criticando a la alcaldesa, Michelle Wu. "Podríamos retirarlos", dijo Trump cuando se le preguntó sobre la preparación de Boston para ser sede. "Quiero a la gente de Boston y sé que las entradas para los partidos están agotadas, pero su alcaldesa no es buena. Es inteligente, pero es de izquierda radical, y se están apoderando de partes de Boston", dijo.

El Presidente de los Estados Unidos considera que la gestión de la alcaldesa de Boston está creando inseguridad en las calles de la ciudad por sus políticas progresistas, especialmente en materia de inmigración. Aun así, no cierra la puerta a que finalmente Boston pueda albergar partidos del Mundial: "Podríamos recuperarlos en dos segundos. Solo tiene que llamarnos. Iremos y los recuperaremos, pero tiene miedo porque cree que es políticamente perjudicial". Siete partidos de la Copa Mundial están programados en el Estadio Gillette en Foxborough, a unos 48 kilómetros al suroeste de Boston, como parte del torneo de 2026, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA finalizó las 16 ciudades anfitrionas y la asignación de partidos en 2022.



Trump sugirió que podría apelar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que los partidos se reubiquen. "Si alguien está haciendo un mal trabajo y percibo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni -director de la FIFA, que es fenomenal- y le diría... 'Mudémonos a otra ubicación', y lo harían", dijo Trump. "No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad".