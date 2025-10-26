Kervin Arriaga fue importante y así le fue al Levante contra Mallorca en la jornada 10 de la Liga Española

El partido de <b>Arriaga</b> tuvo un disparo al marco, 52 toques de balón con dos regates efectivos. En defensa ganó 2 de 3 juegos aéreos.En la tabla de posiciones, <b>Levante</b> se va con una unidad a casa y alcanzó las 9 en lo que va de temporada. Esto tras 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas."Los Granotas" marchan en la posición 14 de la clasificación y en la próxima jornada enfrentarán al <b>Celta de Vigo </b>de locales. Este partido será el domingo 02 de noviembre.Antes de ese cotejo, jugarán la primera ronda de la Copa del Rey, será ante Orihuela de visitante el jueves 30 de octubre.