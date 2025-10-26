Cholo Simeone impacta a Real Madrid y Barcelona sobre el resultado del Clásico: "Los árbitros..."

<br />Incluso, el futbolista fichado este verano al Villarreal marcó un gol ante Osasuna, que fue anulado por fuera de juego posicional de Antoine Griezmann.El pasado martes, en la Liga de Campeones contra el Arsenal, Baena fue suplente en el estadio Emirates, en el que Simeone apostó por Alexander Sorloth como referencia, con Julián Alvarez por detrás.La previsible suplencia del atacante noruego será la única novedad de la alineación de Simeone respecto a la derrota por 4-0 en Londres, con lo que Griezmann será reserva por segundo choque seguido.