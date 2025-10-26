Cholo Simeone impacta a Real Madrid y Barcelona sobre el resultado del Clásico: "Los árbitros..."

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, eludió este domingo pronunciarse sobre el resultado más favorable en el ‘Clásico’ entre el Real Madrid y el Barcelona y consideró que “más difícil lo tienen los árbitros”, porque “ahora es jodida”. En un momento de la rueda de prensa de este domingo, con motivo del encuentro de este lunes contra el Betis en el estadio Benito Villamarín, el técnico argentino fue preguntado por el marcador que más le conviene al Atlético en el duelo entre blancos y azulgranas.



“Yo creo que mas difícil lo tienen los árbitros que nosotros, porque, la verdad, ahora es jodida, no”, contestó Simeone.

Simeone insiste con Baena en el probable once contra el Betis



Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo con Álex Baena entre los probables titulares para el partido de este lunes contra el Betis en el Benito Villamarín, con Julián Alvarez como referencia ofensiva, tal y como había ensayado también tanto en los entrenamientos del viernes como del sábado. En un ejercicio de la sesión, el preparador argentino reunió a los defensas Marcos Llorente, Robin Le Normand, José Maria Giménez y David Hancko; los centrocampistas Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, además de Baena; y al delantero Julián Alvarez, con lo que todos se perfilan para la alineación, salvo giro inesperado del técnico.

Es el mismo once que probó el sábado y prácticamente similar al del viernes, aunque entonces contó con Lenglet entre los posibles titulares en lugar de Robin Le Normand, que, desde entonces, ha tomado de nuevo ventaja para seguir en el once, en el que ha partido en todos y cada uno de los encuentros oficiales de este curso hasta la fecha. Baena ya fue titular en dos partidos en esta temporada, en la primera jornada ante el Espanyol y en la última ante Osasuna. En la primera cita fue como segundo punta, el mismo lugar al que apunta ahora, mientras que, contra el conjunto navarro, jugó en el medio campo con libertad para lanzar desmarques de ruptura y jugar entre líneas.