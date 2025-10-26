Barcelona acusa al Real Madrid por este motivo, dice lo que todos piensan y arde el Clásico: "Ambiente injusto"

“No es una manera correcta de proceder. <b>Lo veo más como una estrategia para ganar</b>”, ha apuntado el presidente barcelonista, que ha señalado que la actitud de su club es otra. “<b>No practicamos el victimismo, intentaremos ir a ganar al Bernabéu una vez más</b>”, ha indicado.Laporta ha expresado que desde el Real Madrid “no pueden decir que los árbitros les perjudican ni que favorecen al Barça”, declaraciones que se producen después del revuelo generado por una frase de Lamine Yamal en la 'Kings League', cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que “roban y se quejan”, lo que desde el entorno madridista esto se ha interpretado como “una falta de respeto”.En cuanto al clásico de este domingo, el presidente del Barcelona se ha mostrado confiado en las opciones de su equipo en el Santiago Bernabéu. “Preparémonos para un gran partido donde todos estamos convencidos de que nuestro equipo nos dará una gran alegría”, ha destacado.