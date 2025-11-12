Desde Francia hasta Honduras: la historia de Paul Le Jeune, el chico que sueña con la "H"

Su nombre es <b>Paul Le Jeune Laboriel </b>y sí, el apellido suena francés -por su padre, Pierre Le Jeune-, pero su corazón nació en La Ceiba, Atlántida, el 8 de abril de 2010.Hijo de Dania Laboriel, heredó de su madre la pasión y el temple de la tierra hondureña, y de su padre, la disciplina del país galo. De esa mezcla nace un chico que sueña con convertirse en futbolista profesional y representar a la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">Selección de Honduras.</a></b><b>RAÍCES, ESFUERZO Y BRILLO</b>En una región donde pocos logran cruzar las fronteras del fútbol amateur, donde los sueños suelen perderse entre campos mojados y entrenamientos de invierno, Paul busca ser la excepción.El sol, que pocas veces ilumina los cielos bretones, brilla sobre él con fuerza.<b> “Comencé el fútbol en Francia</b>, cerca de mi casa, a los seis años en el Club de St. Thurien. Después me fui a Locunolé Sport, donde jugué con chicos mayores porque solía destacar. Pero también tuve momentos difíciles”, remembró.