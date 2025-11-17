Legionario hondureño se da cuenta en plena concentración con la Selección que queda fuera de su equipo: así lo confirmaron

Asimismo, el<b> Nashville SC </b>confirma que se mantiene con los servicios del catracho<b> Andy Nájar</b>, quien fue titular en la presente temporada y llegando a ser uno de los determinantes en el esquema del equipo amarillo.Ambos jugadores actualmente están concentrados con la<b> Selección de Honduras</b> que comanda <b>Reinaldo Rueda.</b> La Bicolor buscará este martes 18 de noviembre su pase al <b>Mundial 2026</b> al enfrentarse a Costa Rica en la última jornada de la fase final de las <b>Eliminatorias de la Concacaf</b>.