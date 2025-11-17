Legionario hondureño se da cuenta en plena concentración con la Selección que queda fuera de su equipo: así lo confirmaron

La Selección de Honduras está en una etapa crucial en el último partido de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. En esa recta final, un legionario ha recibido una noticia sobre su futuro en el fútbol de los Estados Unidos. Y es que, el seleccionado catracho, Bryan Acosta no continuará en las filas del Nashville SC de la MLS en tierras norteamericanas, así lo ha anunciado el equipo mediante un comunicado. Actualmente se encuentra concentrado con la Bicolor.

El club estadounidense reveló la lista de los jugadores que no continuarán en la institución en la siguiente temporada, es decir, en el año 2026, por lo que el hondureño Acosta queda como agente libre. VER MÁS: ¡Clásico cardíaco! Honduras humilló a Costa Rica en su territorio: Así está la serie histórica por Eliminatorias Dentro de los que no serán renovados por el equipo de la MLS están: Bryan Acosta, Gastón Brugman, Maximus Ekk, Julian Gaines, Tate Schmitt, Wyatt Meyer y Joe Willis. El exjugador del Real España llegó el pasado enero del 2025 al equipo estadounidense, pero no logró consolidarse ni ganarse la confianza de Callaghan, entrenador del Nashville, producto de una larga lesión que le privó de su mejor desempeño. Acosta portó su cuarta camiseta en la MLS, ya que anteriormente formó parte del Portland Timbers (2023), Colorado Rapids (2022-23) y el FC Dallas (2019-21).