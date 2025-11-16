Alejandro Reyes y el detalle que lo unirá toda la vida a Costa Rica y habla de la Selección de Honduras: "Están seguros de que nos ganarán"

<b>—¿Apuntas a estos líderes como Palma, Arriaga y Quioto para que tomen responsabilidades?</b><br /><br />Sí, ellos son jugadores con personalidad y calidad que deben cargar el equipo para sacar la clasificación. Yo estoy convencido, conozco a los jugadores de Costa Rica y creo que nuestro once puede lograrlo.<b>—¿Cuál sería el peor error que podría cometer Honduras en ese partido?</b><br /><br />No aguantar la presión inicial de Costa Rica. Ellos intentarán meter presión fuerte los primeros 15-20 minutos para hacer cometer errores y definir rápido el partido. Si el equipo maneja esos minutos bien, la presión se invertirá.<b>—¿Qué diferencias ves entre el futbolista hondureño y el tico?</b><br /><br />El jugador hondureño es más fuerte físicamente, con potencia y fuerza. El tico es más técnico, busca bajar la pelota y jugar. Esa es la principal diferencia.<b>—¿Qué ha pasado contigo que no has sido tomado en cuenta para la selección a pesar de tu buen nivel en Sporting?</b><br /><br />No sabría decir, he tenido la mentalidad de volver a la selección viniendo a Costa Rica. La liga aquí es competitiva, y he recibido buenos comentarios de la prensa tica y los clubes grandes. Lastimosamente, Sporting no ha logrado los resultados esperados, como clasificar a semifinales, y eso quizás afecta mi visibilidad.<b>—¿Qué sientes al no ser convocado a pesar de tu nivel?</b><br /><br />Es doloroso para cualquier jugador. He seguido siempre de cerca las convocatorias, y es frustrante no verse incluido. Al principio pasaba días pendientes del teléfono y me frustraba, pero he aprendido a aceptarlo.<b>—¿Sueles averiguar directamente si estás bloqueado o no en la selección?</b><br /><br />No pregunto mucho, no quiero ser intenso, pero me concentro en hacer bien mi trabajo aquí. La frustración suelo manejarlo internamente, no me gusta cargar a otros con mi estrés. Mi esposa es quien me acompaña y consuela. A veces lo vivo solo, meditando y reflexionando por la noche.<b>—¿Has llorado por esto?</b><br /><br />Sí, claro. Cuando perdemos partidos o no estoy convocado, es duro. Mi esposa me apoya mucho en esos momentos.<b>—¿Has tenido contacto con el profe Rueda?</b><br /><br />Sí, me tomó en cuenta una vez para partidos cuando estaba en Génesis. Aquí en Costa Rica hemos tenido poca comunicación; le escribí una vez felicitándolo por su trabajo después de la Copa Oro, y fue bastante cordial, pero no hemos hablado mucho más.<b>—¿Qué crees que debes hacer para mejorar y volver a ser considerado?</b><br /><br />Creo que he mejorado mucho en la parte defensiva. En Honduras me costaba porque siempre he sido más ofensivo, pero aquí he agregado más ese aspecto a mi juego. Me esfuerzo día a día, y creo que puedo seguir mejorando para volver a la selección.