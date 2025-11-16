Alejandro Reyes y el detalle que lo unirá toda la vida a Costa Rica y habla de la Selección de Honduras: "Están seguros de que nos ganarán"

Alejandro Reyes, mediocampista hondureño, recibió a DIEZ en Costa Rica, donde ha construido una vida tranquila junto a su familia ya que juega actualmente para el Sporting. Con un contrato que aún dura un par de años, Reyes comparte cómo es su día a día en este país que ahora llama hogar y cómo la llegada de su hijo tico lo ha unido aún más a esta nación. Más allá de la calma familiar, el futbolista ex Olimpia y Real España también habla sobre su pasión por el fútbol, el impacto del parón FIFA y la difícil situación de no haber sido convocado últimamente a la Selección de Honduras.

En esta entrevista, Alejandro Reyes reflexiona sinceramente sobre el partido de la 'H' ante Nicaragua, analiza el próximo duelo crucial contra Costa Rica, y expone sus ganas por volver a representar a su país. Además, destaca el nivel físico y técnico que distingue a los futbolistas hondureños y ticos, sus retos personales y cómo ha aprendido a incorporar la parte defensiva a su juego ofensivo, algo en lo que fallaba estando en Liga Nacional. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS Finalmente, Reyes deja claro que su sueño sigue intacto: volver a vestir la camiseta de Honduras y clasificar a un Mundial, esa meta que considera la mayor recompensa para un futbolista. Mientras tanto, apoya a sus compañeros desde la distancia y confía en la calidad de a bicolor para lograr la clasificación.

- LA ENTREVISTA -

—Alejandro Reyes, ¿qué tal estás? Gracias por recibirnos aquí en Costa Rica, que es tu casa.



Sí, esta ha sido mi casa por el último año y medio, y seguirá siéndolo por un tiempo más, casi dos años, que es lo que me queda de contrato aquí. —Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo es tu vida aquí en Costa Rica?



Es tranquila. Costa Rica es un país muy bonito, seguro y calmado. Cuando tenemos días libres, mi esposa y yo aprovechamos para conocer distintos lugares turísticos. Además, nuestro hijo nació aquí y es tico, lo que me une para toda la vida a este país. La gente es muy educada y eso hace que mi día a día sea agradable. —¿Cómo es un día normal de Alejandro Reyes en Costa Rica?



Me levanto temprano para entrenar; los entrenamientos empiezan a las 6 de la mañana, así que debo estar en el estadio antes. Luego vuelvo a casa para cumplir mi rol de papá y esposo, cocinar, hacer almuerzo, y después hacer una siesta. Por la tarde voy al gimnasio; el preparador físico del equipo vive en mi edificio y me ayuda con las rutinas.

—¿Qué tal cocinas? ¿Aprendiste aquí o ya cocinabas antes?



Aprendí a cocinar cuando nació mi hijo. Mi esposa se encarga mucho del cuidado del niño, y yo me encargo de las tareas del hogar, incluyendo cocinar. Ahora me gusta cocinar y experimentar con recetas, y según mi esposa, lo hago bien. —¿Qué platillos prefieres preparar?



Lo que mejor me queda son las carnes, disfruto mucho preparar cortes de carne. También me gusta hacer pastas, que es lo que más como. Un platillo que preparo y a mi esposa le encanta son los tacos de puyazo. —En este parón FIFA, ¿entrenas normalmente?



Sí, hemos estado entrenando normalmente, excepto que nos han dado libres sábado y domingo. —Desde lo personal, ¿cómo viviste el partido de Honduras contra Nicaragua? ¿Lo viste?



Sí, siempre veo los partidos de la selección como un aficionado muy apasionado, me estreso y lo vivo intensamente, como si estuviera jugando. El partido contra Nicaragua fue especialmente duro porque teníamos la clasificación prácticamente asegurada y se nos escapó. —¿Te sorprendió el resultado?



Sí, no me esperaba una derrota. Pensaba que el equipo estaba bien preparado para ganar y asegurar la clasificación. Al final, sucedió lo contrario. —¿Qué ambiente hay en el equipo de Costa Rica antes del partido contra Honduras?



Ellos están seguros de que nos ganarán. En el camerino bromean mucho y están confiados de sacar la clasificación. —¿Con quién conversas más en ese ambiente?



Somos solo Carlos y yo los hondureños, así que recibimos muchas bromas y comentarios de los demás, pero yo no me meto mucho en discusiones. Les digo que se juegue el partido y que gane el mejor. —¿Cómo ves el partido contra Costa Rica?



Creo que Honduras tiene jugadores de calidad, la mayoría con experiencia internacional, muchos son campeones. Siento que podemos sacar un buen resultado. El estadio estará lleno, la presión será alta, pero confío en que el equipo sabrá manejarla.

—¿Apuntas a estos líderes como Palma, Arriaga y Quioto para que tomen responsabilidades?



Sí, ellos son jugadores con personalidad y calidad que deben cargar el equipo para sacar la clasificación. Yo estoy convencido, conozco a los jugadores de Costa Rica y creo que nuestro once puede lograrlo. —¿Cuál sería el peor error que podría cometer Honduras en ese partido?



No aguantar la presión inicial de Costa Rica. Ellos intentarán meter presión fuerte los primeros 15-20 minutos para hacer cometer errores y definir rápido el partido. Si el equipo maneja esos minutos bien, la presión se invertirá. —¿Qué diferencias ves entre el futbolista hondureño y el tico?



El jugador hondureño es más fuerte físicamente, con potencia y fuerza. El tico es más técnico, busca bajar la pelota y jugar. Esa es la principal diferencia. —¿Qué ha pasado contigo que no has sido tomado en cuenta para la selección a pesar de tu buen nivel en Sporting?



No sabría decir, he tenido la mentalidad de volver a la selección viniendo a Costa Rica. La liga aquí es competitiva, y he recibido buenos comentarios de la prensa tica y los clubes grandes. Lastimosamente, Sporting no ha logrado los resultados esperados, como clasificar a semifinales, y eso quizás afecta mi visibilidad. —¿Qué sientes al no ser convocado a pesar de tu nivel?



Es doloroso para cualquier jugador. He seguido siempre de cerca las convocatorias, y es frustrante no verse incluido. Al principio pasaba días pendientes del teléfono y me frustraba, pero he aprendido a aceptarlo. —¿Sueles averiguar directamente si estás bloqueado o no en la selección?



No pregunto mucho, no quiero ser intenso, pero me concentro en hacer bien mi trabajo aquí. La frustración suelo manejarlo internamente, no me gusta cargar a otros con mi estrés. Mi esposa es quien me acompaña y consuela. A veces lo vivo solo, meditando y reflexionando por la noche. —¿Has llorado por esto?



Sí, claro. Cuando perdemos partidos o no estoy convocado, es duro. Mi esposa me apoya mucho en esos momentos. —¿Has tenido contacto con el profe Rueda?



Sí, me tomó en cuenta una vez para partidos cuando estaba en Génesis. Aquí en Costa Rica hemos tenido poca comunicación; le escribí una vez felicitándolo por su trabajo después de la Copa Oro, y fue bastante cordial, pero no hemos hablado mucho más. —¿Qué crees que debes hacer para mejorar y volver a ser considerado?



Creo que he mejorado mucho en la parte defensiva. En Honduras me costaba porque siempre he sido más ofensivo, pero aquí he agregado más ese aspecto a mi juego. Me esfuerzo día a día, y creo que puedo seguir mejorando para volver a la selección.

—¿Te genera alguna envidia ver a otros jóvenes ser convocados?



Sí, pero es una envidia sana. Ellos han trabajado duro para estar donde están y se lo merecen. También anhelo estar ahí algún día. —¿Qué darías por estar en la selección?



Es difícil de expresar. No estar en la lista duele mucho, especialmente porque trabajo, me esfuerzo y me disciplino constantemente. Es un golpe duro, pero sigo soñando y luchando por regresar. —¿Cómo manejas la relación con tus compañeros en el grupo? ¿Eres polémico?



Nunca he sido problemático. Trato siempre de ser buen compañero, tranquilo y abierto, porque al final la carrera termina y es más importante ser una buena persona que solo un buen jugador. —¿Quién es tu consejero o apoyo?



Hablo mucho con Carlos Pineda, que está aquí conmigo. También tengo amigos en Costa Rica y en Honduras, y cuando necesito apoyo recurro a mi papá y mi esposa. —¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera?



Salir de Olimpia fue duro porque crecí en ese club y le tengo cariño, pero uno aprende que el fútbol es trabajo. Otro momento difícil fue estar lesionado un mes y medio, la mitad del torneo. Fue frustrante estar tanto tiempo parado y sentir que me perdía oportunidades. —¿Y el momento más feliz?



Hay varios, pero destacaría ganar la medalla de plata en los Panamericanos Sub-21 y clasificar a los Juegos Olímpicos, que siempre fue un sueño para mí.