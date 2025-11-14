La Selección

Desbandada por lesiones en Costa Rica previo al partido ante Honduras: segunda baja del equipo de Piojo Herrera

La selección costarricense tiene sendas bajas para un duelo crucial ante Honduras en el Nacional de San José.

2025-11-14

El equipo se le cae a pedazos al estratega mexicano Miguel 'Piojo' Herrera por el tema lesiones. La Federación Costarricense de Fútbol confirmaba por la tarde que e delantero Alonso Martínez sufrió una lamentable lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será baja por un largo periodo, que obviamente incluye el duelo ante Honduras.

No obstante, horas después la FCRF comunicó que también otra figura estará fuera por lesión. Hablamos del legionario Carlos Mora, quien sufrió un desgarro en el muslo posterior de la pierna izquierda, que lo inhabilitará por algunas semanas.

La decisión que tomaría Costa Rica con el Piojo Herrera a días de jugarse el boleto del Mundial contra Honduras: "Si no pasa..."

Mucha tensión existe en el campamento de Costa Rica que arde ante el mal manejo del Piojo Herrera al frente del seleccionado tico. Medios costarricenses también confirman que el departamento de comunicación de la selección no se refirió al caso de Josimar Alcócer, quien salió lesionado del duelo en Haití.

La FCRF tampoco ha confirmado acerca del llamado de otro futbolista para suplir las dos bajas de los legionarios titulares en el equema del director técnico mexicano, que se juega el todo por el todo el próximo martes en el Nacional de San José.

Carlos Mora (22) es el legionario tico que no estará en el partido contra Honduras.

Por parte de Honduras, el equipo de Reinaldo Rueda no podrá contar con Getsel Montes por acumulación de tarjetas amarillas, pero es un plantel remendado por las numerables bajas a lo largo de la eliminatoria como Julián Martínez, Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Rigo Rivas, David Ruiz, Edwin Rodíguez o Choco Lozano.

