Desbandada por lesiones en Costa Rica previo al partido ante Honduras: segunda baja del equipo de Piojo Herrera

El equipo se le cae a pedazos al estratega mexicano <b>Miguel 'Piojo' Herrera </b>por el tema lesiones. La <b>Federación Costarricense de Fútbol</b> confirmaba por la tarde que e delantero <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/baja-peso-costa-rica-goleador-temporada-concentracion-previo-honduras-eliminatoria-DI28203101" target="_blank">Alonso Martínez sufrió una lamentable lesión en el ligamento</a> </b>cruzado anterior de la rodilla derecha y será baja por un largo periodo, que obviamente incluye el duelo ante <b>Honduras</b>.No obstante, horas después la <b>FCRF </b>comunicó que también otra figura estará fuera por lesión. Hablamos del legionario<b> Carlos Mora</b>, quien sufrió un desgarro en el muslo posterior de la pierna izquierda, que lo inhabilitará por algunas semanas.