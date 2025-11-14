Desbandada por lesiones en Costa Rica previo al partido ante Honduras: segunda baja del equipo de Piojo Herrera

El equipo se le cae a pedazos al estratega mexicano Miguel 'Piojo' Herrera por el tema lesiones. La Federación Costarricense de Fútbol confirmaba por la tarde que e delantero Alonso Martínez sufrió una lamentable lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será baja por un largo periodo, que obviamente incluye el duelo ante Honduras.

No obstante, horas después la FCRF comunicó que también otra figura estará fuera por lesión. Hablamos del legionario Carlos Mora, quien sufrió un desgarro en el muslo posterior de la pierna izquierda, que lo inhabilitará por algunas semanas.