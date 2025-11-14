La Selección

¡Baja de peso en Costa Rica! Goleador en la temporada tuvo que dejar la concentración previo a juego contra Honduras

Costa Rica y Honduras juegan este martes 18 de noviembre a las 7 de la noche.

La quinta jornada del grupo C de la ronda final por la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 es historia, dejó muy comprometidas a las selecciones de Honduras y Costa Rica.

Precisamente ambas escuadras se miden este martes 18 de noviembre en una nueva edición del clásico centroamericano, será en la ciudad de San José en el estadio INS.

Costa Rica viene de enfrentarse a Haití en Curazao y fue una victoria de 1-0 para los caribeños, siendo la primera derrota en esta zona para los ticos en eliminatoria.

La caída dejó a los ticos en cuidados intensivos para su objetivo de ir al Mundial 2026 de forma directa o de lograr uno de los dos boletos al repechaje para seguir en la lucha.

El goleador del New York City, Alonso Martínez, disputó todo el encuentro frente a los haitianos, pero no estará contra la Selección de Honduras por lesión. En la presente temporada en la MLS, Alonso acumula 36 partidos disputados con 21 goles y dos asistencias.

Kevin Jiménez, periodista tico, dio a conocer que Alonso Martínez sufrió una lesión de rodilla, siendo sometido a pruebas médicas. Sin embargo, después informó que el atacante estará viajando de inmediato a su club.

Alonso Martínez estará fuera de acción entre 8 y 9 meses tras una ruptura de ligamento cruzados y menisco. Será operado próximamente.

Honduras y Haití están con 8 puntos en la tabla de posiciones del grupo C, siendo una mejor diferencia de goles para los catrachos de +3 sobre +1. Mientras los ticos tienen 6 unidades. Nicaragua llegó a 4 puntos.

