¡Baja de peso en Costa Rica! Goleador en la temporada tuvo que dejar la concentración previo a juego contra Honduras

La quinta jornada del grupo C de la ronda final por la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 es historia, dejó muy comprometidas a las selecciones de Honduras y Costa Rica. Precisamente ambas escuadras se miden este martes 18 de noviembre en una nueva edición del clásico centroamericano, será en la ciudad de San José en el estadio INS.

Costa Rica viene de enfrentarse a Haití en Curazao y fue una victoria de 1-0 para los caribeños, siendo la primera derrota en esta zona para los ticos en eliminatoria. La caída dejó a los ticos en cuidados intensivos para su objetivo de ir al Mundial 2026 de forma directa o de lograr uno de los dos boletos al repechaje para seguir en la lucha.