¡Baja de peso en Costa Rica! Goleador en la temporada tuvo que dejar la concentración previo a juego contra Honduras

Costa Rica viene de enfrentarse a Haití en Curazao y fue una <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/costa-rica-vs-haiti-en-vivo-goles-resultado-eliminatoria-concacaf-mundial-2026-DD28185996" target="_blank">victoria de 1-0 para los caribeños</a></b>, siendo la primera derrota en esta zona para los ticos en eliminatoria.La caída dejó a los ticos en cuidados intensivos para su objetivo de ir al <b>Mundial 2026</b> de forma directa o de lograr uno de los dos boletos al repechaje para seguir en la lucha.