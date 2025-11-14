Amado Guevara revela la razón por la que Honduras cayó ante Nicaragua y responde: ¿Clasificaremos al Mundial?

Amado Guevara compareció nuevamente para el segmento "La voz del Experto" de DIEZ, donde analizó la derrota 2-0 de Honduras contra Nicaragua y el próximo juego de la selección nacional contra Costa Rica en las eliminatorias de CONCACAF. Al inicio, expresó su tristeza y sorpresa por el resultado, afirmando que "sentir el sentimiento es como el de todos mis hermanos hondureños," y que "no queríamos estar en este escenario ni en nuestras peores pesadillas." Reconoció que el fútbol actual y la dificultad de la eliminatoria hacen este tipo de resultados posibles. Sobre la actuación de Honduras, Guevara fue contundente. Explicó que la selección falló principalmente en dos aspectos: "actitud y movilidad." Detalló que "creo que en Nicaragua desde el saque inicial ellos llegaron y dijeron 'a esto venimos', Honduras no tuvo la reacción a eso."

El mundialista en 2010 criticó la falta de liderazgo y personalidad en el equipo, mencionando que Honduras no respondió al primer ataque de Nicaragua y que "fue un equipo irreconocible," un equipo "muy pasivo" y "aislado," donde "intentaron individualidades" sin éxito. Reconoció que Nicaragua fue "un justo ganador" porque mostró "buena actitud" y "ganas de dañarnos." Consultado sobre factores externos que pudieron afectar, el exfutbolista comentó que "la cancha sintética influyó," pues "jugadores de los nuestros terminaron acalambrados, que no es normal." También señaló una falta de concentración mental, ya que "antes del partido estaban pensando en el juego de Costa Rica o en otros resultados" y que "la selección mentalmente no estaba" y que los muchachos estaban perdiendo el enfoque en la clasificación directa. En cuanto a la estrategia de juego, Amado Guevara expuso que dar iniciativa al rival ha sido una táctica usada por esta Honduras de Reinaldo Rueda en otras competiciones como la Copa Oro, pero hizo énfasis en que esta vez "no hubo respuesta," y Honduras parecía asustada, "como que no se metieron al juego desde aún antes." Respecto al nivel futbolístico y actitud anímica, señaló que el primer tiempo fue "lo más bajo en nivel en todos los aspectos" durante la eliminatoria, algo que lo hacía "querer que terminara para que el cuerpo técnico buscara una solución." Para él, el partido contra Nicaragua fue "uno de los más pobres futbolísticamente de Honduras." Hizo observaciones específicas sobre la falta de eficacia en duelos individuales y aéreos, diciendo: "Honduras casi todos los duelos uno contra uno los perdió," y que "no ganamos un tan solo duelo en juego aéreo," a pesar de tener jugadores altos como Arriaga, Benguché y Getsel. Además, criticó que los laterales no recibían ayuda en las marcas, mientras que Nicaragua usaba con efectividad el juego colectivo para dominar ofensivamente.

Sobre la alineación titular, Amado Guevara adujo que fue "la que todo el mundo esperaba," y calificó la inclusión de Alexy Vega como una oportunidad para que él demostrara y dijera "aquí estoy y me lo voy a ganar." Sin embargo, lamentó que los legionarios no mostraron "chispa" ni buen estado físico, destacando que jugadores como Kervin y Deiby Flores no aparecieron con su usual nivel por factores como la carga física o adaptación a nuevas ligas. En referencia a Jorge Benguché que lució solo en ataque, La Voz del Experto destacó que estuvo "bien referenciado" por el rival, que "no lo dejaban reaccionar," y el equipo "fue más de individualidades que de colectividad," lo contrario a Nicaragua, que fue "más conjunto, más colectivo." ¿Los cambios qué le parecieron?, se le consultó. Ahí admitió y explicó que los entrenadores "van dando la lectura del juego" y ensayando variantes previas. Así, respetó las decisiones del técnico porque "los entrenadores tienen otro tipo de lectura."

Ya para el duelo ante Costa Rica del próximo martes donde se define todo, afirmó que a algunos jugadores les pasó el estar pensando otras situaciones. "Muchos ya estaban pensando hasta cómo iban a celebrar" y que "eso solo la experiencia, la madurez te la va dando." Resaltó que la mayoría no había jugado partidos clasificatorios con tanta presión, por lo que falta madurez para manejar este tipo de situaciones. Finalmente no se bajó del barco hondureño. "Todavía seguimos dependiendo de nosotros," y que "la clasificación está en nuestras manos." Insistió en la necesidad de "buscar a muerte la clasificación" en el próximo compromiso ante Costa Rica, un rival que "también la va a pelear."