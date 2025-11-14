Amado Guevara revela la razón por la que Honduras cayó ante Nicaragua y responde: ¿Clasificaremos al Mundial?

Sobre la alineación titular, <b>Amado Guevara</b> adujo que fue "la que todo el mundo esperaba," y calificó la inclusión de <b>Alexy Vega</b> como una oportunidad para que él demostrara y dijera "aquí estoy y me lo voy a ganar." Sin embargo, lamentó que los legionarios no mostraron "chispa" ni buen estado físico, destacando que jugadores como Kervin y <b>Deiby Flores</b> no aparecieron con su usual nivel por factores como la carga física o adaptación a nuevas ligas.En referencia a <b>Jorge Benguché que lució solo en ataque</b>, La Voz del Experto destacó que estuvo "bien referenciado" por el rival, que "no lo dejaban reaccionar," y el equipo "fue más de individualidades que de colectividad," lo contrario a <b>Nicaragua</b>, que fue "más conjunto, más colectivo."¿Los cambios qué le parecieron?, se le consultó. Ahí admitió y explicó que los entrenadores "van dando la lectura del juego" y ensayando variantes previas. Así, respetó las decisiones del técnico porque "los entrenadores tienen otro tipo de lectura."