"Oídos sordos": Yustin Arboleda sorprende a Honduras con lo que dijo tras caer ante Nicaragua ¿Se puede clasificar al Mundial?

<br />Se dijo en conferencia de prensa que le tienen miedo al éxito.Nosotros, como jugadores, queremos ganar siempre. Obviamente, en la vida, como en el fútbol, a veces quieres una cosa, pero es otra. Pero seguimos ahí, nosotros no le tenemos miedo al éxito. Yo creo que todos los días nos levantamos con las ganas de salir adelante, de seguir luchando y de conseguir lo que nos proponemos. A veces va a causar un poco de malestar, pero lo tenemos ahí; hay que ir el día martes a dejarlo todo en la cancha.<b>¿Qué sigue de parte de ustedes como grupo?<br /></b><br />—Prepararnos, callarnos, recibir lo que venga, hacernos los del oído sordo y preparar el partido del día martes.