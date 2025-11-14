Piojo Herrera señala al verdadero culpable de que Costa Rica esté casi fuera del Mundial y su cruce con periodista: "Irse..."

Miguel Herrera salió en conferencia de prensa y lo primero que dijo: <i>“Asumo mi responsabilidad. Sí, lo que hicimos no alcanzó”.</i>“Estamos haciendo un fracaso. Lo primero que tenemos que hacer es ganar, dependemos de otros. No estamos en el fondo de la Concacaf. Soy autocrítico, soy responsable de esto y me hago responsable”, agregó.Se enojó mucho en conferencia de prensa y pidió que vieran su trabajo, a pesar de la derrota: <b>“Me gustaría que vieran lo que trabajo todo el tiempo. Yo no vine a hacerme el guey aquí, pueden salir o no”.</b>Piojo Herrera se declaró como el principal culpable de lo que le pasa a Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf.