Tabla de posiciones de la Eliminatoria de Concacaf: Honduras se fue en blanco en Nicaragua y las cinco eliminadas

Las Eliminatorias de Concacaf no paran de sorprender. Honduras era la gran favorita para derrotar a Nicaragua, pero se fue en blanco en Managua y Haití derrotó a Costa Rica en Curazao. A los 12 minutos, desconcentración total de la defensa hondureña y el delantero Bancy Hernández superó al portero Edrick Menjívar para poner a celebrar a los pinoleros que buscan revancha contra Honduras. En el 81', Jaime Moreno anotó el segundo tanto de los pinoleros.

Pese a esta momentánea derrota, la Bicolor de Reinaldo Rueda se mantiene en el primer puesto de la tabla de posiciones de las eliminatorias de Concacaf, pero con el triunfo haitiano el Grupo C se pone en aprietos.

Haití está llegando a 8 puntos y empata a Honduras en la cima, pero los catrachos tienen mejor diferencia de goles. Costa Rica es tercer con 6 unidades y Nicaragua está sumando 4 en su casillero. El Salvador se convirtió en la segunda selección eliminada de las Eliminatorias de Concacaf tras ser vapuleado por Surinam en la tercera jornada. La primera fue Bermudas del grupo B y ahora se suma Trinidad y Tobago tras empatar ante Jamaica.; Guatemala se quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 tras caer ante Panamá y la última eliminada es Nicaragua, ya que Haití derrotó a Honduras y los dejó sin posibilidades de clasificar.

PANAMÁ EN LA PELEA EN EL GRUPO A

En el Grupo A, Panamá está derrotando de visita por 2-3 a Guatemala con un doblete del goleador Cecilio Waterman y más temprano Surinam goleó 4-0 a El Salvador, que se convirtió en la primera selección centroamericana eliminada del Mundial 2026. Los panameños igualan a Surinam en el liderato de la tabla de posiciones del Grupo A, ambas selecciones tienen 9 puntos, pero los caribeños cuenta con una mejor diferencia de goles. Guatemala está siendo tercera con 5 puntos y El Salvador es última con 3 unidades.

EL GRUPO B ESTÁ QUE ARDE

Pasamos al Grupo B donde la cosa está caliente. Curazao visitó Bermudas y se fue con una abultada victoria de 0-7 para meterse en la pelea por clasificar al Mundial United 2026, mientras que Jamaica empató 1-1 contra Trinidad y Tobago.

Curazao está en el primer puesto de la tabla de posiciones del Grupo B con 11 puntos, bajó a Jamaica al segundo lugar con 10 unidades, Trinidad y Tobago es tercero con 6 y Bermudas en el fondo con cero.