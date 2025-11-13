Tabla de posiciones de la Eliminatoria de Concacaf: Honduras se fue en blanco en Nicaragua y las cinco eliminadas

<b>Haití</b> está llegando a 8 puntos y empata a <b>Honduras</b> en la cima, pero los catrachos tienen mejor diferencia de goles. <b>Costa Rica</b> es tercer con 6 unidades y <b>Nicaragua</b> está sumando 4 en su casillero.<b>El Salvador </b>se convirtió en la segunda selección eliminada de las Eliminatorias de Concacaf tras ser vapuleado por Surinam en la tercera jornada. La primera fue <b>Bermudas </b>del grupo B y ahora se suma <b>Trinidad y Tobago </b>tras empatar ante Jamaica.; <b>Guatemala </b>se quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 tras caer ante Panamá y la última eliminada es <b>Nicaragua</b>, ya que Haití derrotó a Honduras y los dejó sin posibilidades de clasificar.