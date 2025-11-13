Panorama Concacaf: A morirnos en Costa Rica ¿Cómo clasifica Honduras al Mundial 2026?

La Selección de Honduras complicó este jueves de gran manera su camino rumbo al Mundial United 2026 tras caer 2-0 ante Nicaragua en el estadio Nacional de Managua. Los goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno dejaron a la Bicolor sin la posibilidad de sellar su clasificación directa en esta jornada de la Eliminatoria de Concacaf.

Con este inesperado tropiezo, el panorama del grupo C de la eliminatoria queda más apretado que nunca de cara a la última fecha de la ronda final que se jugará este martes 18 de noviembre. Honduras se mantiene en el primer lugar con 8 puntos, igualando a Haití pero con una diferencia de dos goles más a favor, lo que le permite mantenerse en la cima de la tabla. Haití sigue al acecho con la misma cantidad de unidades, mientras que Costa Rica, con 6 puntos, dependerá de otros resultados para aspirar por uno de los boletos directos al Mundial United 2026. Nicaragua, pese a la victoria en casa, se queda último con 4 puntos y sin posibilidades de meterse de manera directa a la justa que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.