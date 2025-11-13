Panorama Concacaf: A morirnos en Costa Rica ¿Cómo clasifica Honduras al Mundial 2026?

La Selección de Honduras complicó este jueves de gran manera su camino rumbo al Mundial United 2026 <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/nicaragua-vs-honduras-en-vivo-online-canal-transmision-jornada-5-eliminatoria-mundialista-LM28177059" target="_blank">tras caer 2-0 ante Nicaragua</a></b> en el estadio Nacional de Managua.Los goles de <b>Bancy Hernández y Jaime Moreno </b>dejaron a la Bicolor sin la posibilidad de sellar su clasificación directa en esta jornada de la Eliminatoria de Concacaf.