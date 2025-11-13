La Selección

Panorama Concacaf: A morirnos en Costa Rica ¿Cómo clasifica Honduras al Mundial 2026?

La última jornada del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf es el martes 18 de noviembre.

    Honduras, Costa Rica y Haití definen todo en la última jornada del grupo C este martes 18 de noviembre. Fotos DIEZ, La Nación y redes sociales.
2025-11-13

La Selección de Honduras complicó este jueves de gran manera su camino rumbo al Mundial United 2026 tras caer 2-0 ante Nicaragua en el estadio Nacional de Managua.

Los goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno dejaron a la Bicolor sin la posibilidad de sellar su clasificación directa en esta jornada de la Eliminatoria de Concacaf.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria de Concacaf: Honduras se fue en blanco en Nicaragua y las cinco eliminadas

Con este inesperado tropiezo, el panorama del grupo C de la eliminatoria queda más apretado que nunca de cara a la última fecha de la ronda final que se jugará este martes 18 de noviembre.

Honduras se mantiene en el primer lugar con 8 puntos, igualando a Haití pero con una diferencia de dos goles más a favor, lo que le permite mantenerse en la cima de la tabla.

Haití sigue al acecho con la misma cantidad de unidades, mientras que Costa Rica, con 6 puntos, dependerá de otros resultados para aspirar por uno de los boletos directos al Mundial United 2026.

Nicaragua, pese a la victoria en casa, se queda último con 4 puntos y sin posibilidades de meterse de manera directa a la justa que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¡Insólito! Reinaldo Rueda dejó fuera a Erick "Yio" Puerto y José Mario Pinto: ¿quién ocupó el lugar en la banca de Honduras?

En la última jornada, Honduras deberá visitar a Costa Rica en el sstadio Nacional de San José. Un triunfo catracho en suelo tico colocaría a la Bicolor con 11 puntos, cifra que prácticamente asegura su presencia en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la clasificación de Honduras no solo depende de sí misma. Además de vencer a Costa Rica, el equipo de Reinaldo Rueda deberá esperar que Nicaragua logre sumar ante Haití, ya sea con un empate o incluso con una victoria, para impedir que los caribeños superen a la" H".

También se clasificaría con un triunfo de Haití, pero que los caribeños no goleen a los pinoleros y superen a la Bicolor en ventaja de goles en la tabla del grupo.

