Duro golpe: Nicaragua no perdonó a Honduras y derribó temprano la imbatibilidad de Edrick Menjívar

Durante los primeros 10 minutos frente a Nicaragua, el equipo catracho mostró dificultades para enlazar pases y sostener la posesión. Nicaragua, impulsada por poca afición , aprovechó cada desajuste hondureño para generar peligro en campo rival.

La Selección de Honduras saltó a la cancha del estadio Nacional de Managua con la obligación de sumar tres puntos, pero los primeros minutos del encuentro estuvieron lejos de lo esperado. La Bicolor, dirigida por Reinaldo Rueda, comenzó con dudas, cediendo terreno y sin encontrar el orden necesario para tomar control del compromiso.

Al minuto 11, un error en salida del mediocampo hondureño abrió la puerta para que el conjunto nicaragüense encontrara el gol. Un pase filtrado dejó a Bancy Hernández encarando sin oposición, y con serenidad definió ante Menjívar para poner el 1-0 que encendió las alarmas en el banquillo de Rueda.

El gol sacudió a la Selección de Honduras, que intentó reaccionar adelantando líneas y apostando por mayor velocidad por las bandas. Sin embargo, el equipo aún mostraba falta de precisión en los últimos metros, situación que desesperaba tanto al cuerpo técnico.

Pese al inicio complicado, Honduras mantiene una oportunidad de oro en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. De lograr la victoria ante Nicaragua, la Bicolor podría asegurar su clasificación esta misma jornada, siempre y cuando el duelo entre Costa Rica y Haití —que se disputa simultáneamente— termine en empate.

La presión es enorme, pero también la ilusión. Con el marcador en contra y el reloj avanzando, Honduras está obligada a mostrar carácter, fútbol y contundencia para revertir la historia.