Duro golpe: Nicaragua no perdonó a Honduras y derribó temprano la imbatibilidad de Edrick Menjívar

Al minuto 11, un error en salida del mediocampo hondureño abrió la puerta para que el conjunto nicaragüense encontrara el gol. Un pase filtrado dejó a <b>Bancy Hernández </b>encarando sin oposición, y con serenidad definió ante Menjívar para poner el 1-0 que encendió las alarmas en el banquillo de Rueda.El gol sacudió a la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/locos-transmision-vivo-nicaragua-honduras-eliminatoria-mundial-concacaf-grupo-DM28176849" target="_blank">Selección de Honduras</a></b>, que intentó reaccionar adelantando líneas y apostando por mayor velocidad por las bandas. Sin embargo, el equipo aún mostraba falta de precisión en los últimos metros, situación que desesperaba tanto al cuerpo técnico.Pese al inicio complicado, Honduras mantiene una oportunidad de oro en estas <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">eliminatorias rumbo al Mundial 2026</a></b>. De lograr la victoria ante Nicaragua, la Bicolor podría asegurar su clasificación esta misma jornada, siempre y cuando el duelo entre Costa Rica y Haití —que se disputa simultáneamente— termine en empate.La presión es enorme, pero también la ilusión. Con el marcador en contra y el reloj avanzando, Honduras está obligada a mostrar carácter, fútbol y contundencia para revertir la historia.