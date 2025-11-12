Rueda responde a "Paté" Centeno y revela dos tocados de Honduras ante Nicaragua: "Esto se resuelve en las dos jornadas"

¡Se acabó la espera! La Selección de Honduras visita este jueves la dura aduana de Managua, país donde buscará clasificar a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. La H tiene entre ceja y ceja lograr el triunfo que lo acerque a la justa mundialista que se disputará en el territorio norteamericano. Previo al trascendental compromiso ante los pinoleros, Reinaldo Ruedo habló en conferencia de prensa, donde analizó el duro compromiso que se le viene a la Bicolor Hondureña en el Estadio Nacional de Managua. El entrenador de la Bicolor se refirió al estado de la lesión que está sufriendo Marcelo Santos, reveló otro futbolista que está entre algodones, responde a las palabras de Paté Centeno, que manifestó que Costa Rica gana los partidos importantes.

Reinaldo Rueda mencionó cómo se está trabajando el tema emocional por la cercanía a la Copa del Mundo, el entreno de La H en grama sintética y es claro: "La clasificación se define en el último partido".

LA CONFERENCIA

Son horas cruciales de cara al duelo ante Nicaragua, ¿cómo analiza estos momentos?

Quizás yo creo que en estos juegos trascendentales, estos juegos importantes de decisiones, con estas dos jornadas, creo que se va acercando a la meta anhelada, a lo que uno quiere, a lo que uno propuso. Han sido 27 meses de buen trabajo, una muy buena respuesta de los muchachos, y por eso estamos aquí con ellos, porque lo han hecho en la cancha. Y lo he dicho siempre a la afición, el mensaje sería que sigamos creyendo en estos muchachos, que sigamos apoyándolos, que sigamos respaldándolos, que sigamos queriendo, que seguro que ellos quieren y desean, y lo necesitan, y quieren llegar a la meta. Ellos quieren cumplir con sus deseos, con su pasión, con su familia, con su profesión. Y yo creo que lo que podemos decir es que vamos a tener una procesión dura que se va a entregar, que se va a entregar íntegra. Profesor, se ha hablado mucho de las bajas y las dificultades que ha tenido el plantel en los últimos días, ¿cómo lo están manejando?

Es algo típico, algo que es más difícil que pase todo lo que nos ha pasado. Tenemos casi nueve bajas, nueve bajas de progresión, cuatro o cinco de ellas que se han complicado, porque recién se han empezado a hacer apoyos, pero es en el público y estamos muy vulnerables de la progresión. Estos 17 meses, tanto lo que se hizo para los Panamericanos de Chile, sin interés, como lo que se ha realizado a lo largo de estos días, ni por ejemplo, que son cosas que no se han realizado, ordinarios, extraordinarios, de fecha privada. LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA Jugadores que han estado asimilando procesos, algunos con continuidad, otros sin continuidad. Unos que han cumplido, por ejemplo, hasta en la misma posición pasaron. Hay cuatro jugadores que no han estado antes, por todas las consideraciones. Incluso estamos esperando, ahora les decía a la gente contactada, que estamos esperando unos informes, unas horas, de dos jugadores del departamento médico por el tema muscular. Jugadores que vinieron con alguna lesión, con alguna molestia mínima, que se han estado recuperando, que han estado haciendo esfuerzos muy dosificados. Y otro jugador que se malogró ahí dentro del entrenamiento nuestro, esperando a ver cómo responde. Los que están aquí están relativamente con un buen nivel, pero, respondiendo a la pregunta del colega, perdimos jugadores importantes como los que van a estar, porque están fuera de la convocatoria, y por eso se sintió Más allá de los futbolístico hay factores emocionales, ¿cómo trabajan este tema?

Hemos analizado ese primer rival con sus características. Eso se resuelve en las dos jornadas hasta el último minuto. Tenemos que jugar bien, tenemos que hacerlo inteligente. La premisa es capitalizar esa ventaja, jugar con esa condición que se ha hecho un gran trabajo, tenemos que mantener esa buena diferencia. ¿Con qué versión de Nicaragua se puede encontrar mañana?

​​​​​​Los partidos que hizo contra Costa Rica y Haití, son partidos de mucho orden, mucha dinámica, con una gran nivel de agresividad. Es una selección que pasa bien un buen sistema. Son dos comportamientos diferentes. Contra Haití fue un partido más abierto. Tiene esa versatilidad la Selección de Nicaragua. Son jugadores con crecimiento exponencial.

¿Qué factores se debe cuidar con el tema del triunfalismo?

Esto se resuelve en la última jornada en el último minuto. Tenemos que jugar el partido con inteligencia, con orden, con concentración, no se puede ganar antes de jugar. Todos los rivales que están en esta fase han hecho méritos para estar acá. Han hecho mérito de horas, de entrenamiento, de muchos viajes. ¿Qué selección de Honduras veremos ante Nicaragua?

Antes que todo veremos una selección ordenada, que cuide el orden y dependiendo lo que nos deje hacer el rival. Los jugadores están motivados, con buena armonía. Otros futbolistas están en recuperación. Hay una base importante de la Liga Nacional. Como hondureño queremos que se defina mañana, ¿cómo toma esto el camerino las palabras de Paté Centeno, que dijo que Costa Rica gana los partidos importantes?

Todo se define en la cancha. Los históricos de cada país tienen su experiencia, su voz, todo se vale en un partido de esta trascendencia. Hay tres nombres nuevos en la convocatoria de Honduras, ¿qué opina de los Dereck Moncada, Yio Puerto y Edson Puerto? ¿Tendrán minutos?

Es muy gratificante que los convoquemos. Ellos se han sentido muy bien, han dado una buena diferencia en la Liga Nacional. Es una decisión para estas próximas horas. La proyección que se tiene es que son jugadores con proyecciones diferentes. Dereck está en un crecimiento espectacular.