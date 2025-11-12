Rueda responde a "Paté" Centeno y revela dos tocados de Honduras ante Nicaragua: "Esto se resuelve en las dos jornadas"

<b>¿Qué factores se debe cuidar con el tema del triunfalismo?</b><br />Esto se resuelve en la última jornada en el último minuto. Tenemos que jugar el partido con inteligencia, con orden, con concentración, no se puede ganar antes de jugar. Todos los rivales que están en esta fase han hecho méritos para estar acá. Han hecho mérito de horas, de entrenamiento, de muchos viajes.<b>¿Qué selección de Honduras veremos ante Nicaragua?</b><br />Antes que todo veremos una selección ordenada, que cuide el orden y dependiendo lo que nos deje hacer el rival. Los jugadores están motivados, con buena armonía. Otros futbolistas están en recuperación. Hay una base importante de la Liga Nacional.<b>Como hondureño queremos que se defina mañana, ¿cómo toma esto el camerino las palabras de Paté Centeno, que dijo que Costa Rica gana los partidos importantes?</b><br />Todo se define en la cancha. Los históricos de cada país tienen su experiencia, su voz, todo se vale en un partido de esta trascendencia.<b>Hay tres nombres nuevos en la convocatoria de Honduras, ¿qué opina de los Dereck Moncada, Yio Puerto y Edson Puerto? ¿Tendrán minutos?</b><br />Es muy gratificante que los convoquemos. Ellos se han sentido muy bien, han dado una buena diferencia en la Liga Nacional. Es una decisión para estas próximas horas. La proyección que se tiene es que son jugadores con proyecciones diferentes. Dereck está en un crecimiento espectacular.