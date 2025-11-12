Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Tigo Sports transmitirá en exclusiva el juego eliminatorio

La Selección de Honduras visita a su similar de Nicaragua y el juego eliminatorio podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports , que llevará todos los detalles con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, sitio web y aplicación móvil.

Vuelve la eliminatoria de Concacaf y trae el desenlace de la ronda final de los grupos A, B y C con la clasificatoria al Mundial United 2026 donde la Selección de Honduras busca celebrar en Managua.

¡NICARAGUA VS HONDURAS, a un paso del sueño mundialista! Disfruta el partido EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por Tigo Sports este jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. Todo el fútbol solo en Tigo con la Mejor Señal y Mayor Cobertura del país.

El encuentro eliminatorio de Concacaf por el grupo C inicia a las 8 de la noche en el estadio Nacional de la ciudad de Managua este jueves 13 de noviembre. Y existe la posibilidad que Honduras logre el boleto al Mundial.

Con un panorama de victoria para Honduras frente a Nicaragua combinado con un empate entre Haití y Costa Rica, que jugaron simultáneo en Curazao, la Bicolor celebrará su cuarta participación en una Copa del Mundo.

Honduras llega con bajas importantes por lesión como los casos de Choco Lozano, Denil Maldonado, Julián Martínez, Rigoberto Rivas y la duda de Marcelo Santos.

Por su parte, Nicaragua intentará hacer respetar su casa bajo el mando del técnico chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, quien mencionó que buscará hacerle la maldad a Honduras.

La Bicolor llega como líder del grupo C con 8 puntos, en segundo lugar viene Costa Rica con 6, Haití es tercero con 5 y Nicaragua se encuentra en la última plaza con 1.

Quedará una jornada pendiente donde Honduras visitará a Costa Rica en San José el próximo martes 18 de noviembre desde las 8 de la noche.

Se recuerda que los líderes avanzarán directos al Mundial 2026 y los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental con la esperanza de obtener una plaza a la justa que organizarán Estados Unidos, México y Canadá,