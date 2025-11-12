Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Tigo Sports transmitirá en exclusiva el juego eliminatorio

Vuelve la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">eliminatoria de Concacaf</a></b> y trae el desenlace de la ronda final de los grupos A, B y C con la clasificatoria al Mundial United 2026 donde la Selección de Honduras busca celebrar en Managua.La <b>Selección de Honduras</b> visita a su similar de Nicaragua y el juego eliminatorio podrá disfrutarse <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.tigosports.com.hn/inicio" target="_blank">en exclusiva por Tigo Sports</a></b>, que llevará todos los detalles con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, sitio web y aplicación móvil.