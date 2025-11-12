Tato Saybe no esconde su molestia con el VAR "mexicano" ante Nicaragua y aclara la polémica con Espinel: "Fue raro"

<b>Bueno, cambiemos un poquito de tema, Tato, porque también en el Olimpia se han tomado determinaciones, se ha dado una situación que quizás nadie se lo esperaba, ¿no?, con el tema de Eduardo Espinel</b><br />Sí, la verdad que fue un tema raro, que en el Olimpia no se acostumbra. Yo creo que el profe, la calentura del partido, la mala decisión de llevarlo a una conferencia de prensa en ese momento, yo creo que ahí se pudo haber manejado diferente. Pero igual él asumió su responsabilidad de lo que dijo, uno tiene que hacerse cargo. El presidente se reunió con él y se da vuelta a la página y busca el campeonato, pero sí, sin duda, ha sido un par de días complicados en el equipo.<b>¿Sorprendió a ustedes como dirigentes que se dijera eso de manera pública, que no se los haya comentado a ustedes, quizás? ¿O fue calentura del momento, Tato?</b><br />No, fue calentura del momento, porque como él mismo dijo, ni siquiera se los comunicó a sus asistentes, tomó a todo el mundo por sorpresa, pero sí, eso creo que nunca nos había pasado. Pero de todo se aprende, yo creo que de eso aprendemos nosotros, aprende el profe. Y esperamos, como te digo, que el respaldo que le dieron los jugadores, el mismo respaldo que le está dando la Junta Directiva de seguir con el proyecto, porque se han hecho, como él dice, muchas cosas buenas.