Tato Saybe no esconde su molestia con el VAR "mexicano" ante Nicaragua y aclara la polémica con Espinel: "Fue raro"

Francisco “Tato” Saybe, federativo del fútbol de Honduras, mostró su preocupación por algunos factores extradeportivos que podrían influir en el crucial partido ante Nicaragua, especialmente por el hecho de que el VAR será manejado por árbitros mexicanos mientras Costa Rica, dirigida también por un técnico mexicano, se juega sus propias aspiraciones. Saybe, en charla con DIARIO DIEZ, fue claro al señalar que el equipo hondureño solo piensa en ganar en Managua, pero advirtió que espera un arbitraje justo y sin interferencias externas en una jornada decisiva rumbo al Mundial. El dirigente también abordó temas de actualidad en el entorno del Olimpia, club del cual forma parte. Saybe reconoció que la situación vivida tras las polémicas declaraciones de Eduardo Espinel, luego de la dura derrota 6-2 ante Génesis PN, fue un episodio complicado, pero aseguró que todo ha sido superado y que el entrenador cuenta con el respaldo de la directiva.

Además, se refirió al futuro del joven atacante Dereck Moncada, confirmando el interés del club en mantenerlo, aunque no descartó su salida al extranjero si se presenta una oportunidad favorable para su carrera

Tato, hoy lógicamente nos acercamos a la hora cero, ¿cómo lo está viviendo como federativo?

Obviamente con la ansiedad que tenemos todos, lo tenés vos, lo tiene toda la familia del fútbol en Honduras, pero es normal. Yo creo que el día que no nos dé ansiedad y las expectativas que causan estos partidos, sería el momento de retirarse. Pero bien contento de ver la unión del grupo, los convencidos que están ellos de sacar esto adelante, pensando solamente en el partido de mañana y después venga lo que se venga, afrontarlo ya, pero sin perder de vista que lo que importa es el día de mañana. Hay un partido fuera de la cancha, Tato. Nosotros nos estamos ilusionando que allá en Curazao se pueda dar esa combinación y que nosotros hagamos lo nuestro aquí, pero hay muchos factores alternos, por ejemplo el tema VAR, que va a ser manejado por gente mexicana. ¿Los pone a pensar a ustedes como dirigentes de Honduras en este tema?

Sí, para mí eso es extraño, que siendo el técnico de la selección de Costa Rica un mexicano, los dos designados para el VAR sean mexicanos allá. Pero bueno, como te decía, ahorita solo pensamos en el partido de Nicaragua, hay que sacar este partido adelante. Este partido es una gran final donde nosotros tenemos que sacar los tres puntos sí o sí, y ya después, como tú dices, pues ya nos enteraremos de qué sucedió en otras canchas para enfrentar lo que vendría la próxima semana. Después del partido

Exactamente, cualquier partido donde no se hable del arbitraje, gane o pierda, felicitar al que ganó y ahí se acaba, ¿verdad? Uno queda, yo creo que el aficionado, el dirigente, los mismos jugadores, lo que uno más detesta en el deporte, no solo en el fútbol, es ver que haya una mano ajena de los que son los protagonistas, que son los jugadores, y esperamos que esto sea así, ¿verdad? Que el día de mañana sea una fiesta entre centroamericanos y obviamente como hondureños deseando que nosotros logremos los tres puntos. Y le digo, Tato, porque usted fue uno de los que levantó la bandera en el momento que había de levantarla, ¿no? Y quizás no cayeron muy bien sus declaraciones cuando lo que sucedió ante México.

Sí, correcto. Si uno va a tomar una posición como dirigente, uno tiene que defender su bandera y sus colores a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea cualquier costo personal que uno pueda tener por una declaración, uno tiene que asumirla, pero siempre defendiendo la bandera y lo que uno cree que es correcto. Yo en ese momento sentí que se nos perjudicó y que la gente no tenga la menor duda de que si yo vuelvo a sentirme en una situación anómala, lo volvería a hacer sin ninguna duda. Eso le pregunto, ¿no se arrepiente, Tato? ¿Y si le tocara volverlo a hacer, lo haría así con ese mismo vínculo?

Sí, por supuesto, sin duda alguna. La bandera hay que defenderla y si uno no está dispuesto a eso, es mejor no meterse en eso.

Bueno, cambiemos un poquito de tema, Tato, porque también en el Olimpia se han tomado determinaciones, se ha dado una situación que quizás nadie se lo esperaba, ¿no?, con el tema de Eduardo Espinel

Sí, la verdad que fue un tema raro, que en el Olimpia no se acostumbra. Yo creo que el profe, la calentura del partido, la mala decisión de llevarlo a una conferencia de prensa en ese momento, yo creo que ahí se pudo haber manejado diferente. Pero igual él asumió su responsabilidad de lo que dijo, uno tiene que hacerse cargo. El presidente se reunió con él y se da vuelta a la página y busca el campeonato, pero sí, sin duda, ha sido un par de días complicados en el equipo. ¿Sorprendió a ustedes como dirigentes que se dijera eso de manera pública, que no se los haya comentado a ustedes, quizás? ¿O fue calentura del momento, Tato?

No, fue calentura del momento, porque como él mismo dijo, ni siquiera se los comunicó a sus asistentes, tomó a todo el mundo por sorpresa, pero sí, eso creo que nunca nos había pasado. Pero de todo se aprende, yo creo que de eso aprendemos nosotros, aprende el profe. Y esperamos, como te digo, que el respaldo que le dieron los jugadores, el mismo respaldo que le está dando la Junta Directiva de seguir con el proyecto, porque se han hecho, como él dice, muchas cosas buenas.