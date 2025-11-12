La Selección

Tato Saybe no esconde su molestia con el VAR "mexicano" ante Nicaragua y aclara la polémica con Espinel: "Fue raro"

El directivo de Olimpia mencionó que la polémica con Espinel es caso cerrado y mostró su molestia con Concacaf tras designar árbitros mexicanos en el VAR.

2025-11-12

Francisco “Tato” Saybe, federativo del fútbol de Honduras, mostró su preocupación por algunos factores extradeportivos que podrían influir en el crucial partido ante Nicaragua, especialmente por el hecho de que el VAR será manejado por árbitros mexicanos mientras Costa Rica, dirigida también por un técnico mexicano, se juega sus propias aspiraciones.

Saybe, en charla con DIARIO DIEZ, fue claro al señalar que el equipo hondureño solo piensa en ganar en Managua, pero advirtió que espera un arbitraje justo y sin interferencias externas en una jornada decisiva rumbo al Mundial.

El dirigente también abordó temas de actualidad en el entorno del Olimpia, club del cual forma parte. Saybe reconoció que la situación vivida tras las polémicas declaraciones de Eduardo Espinel, luego de la dura derrota 6-2 ante Génesis PN, fue un episodio complicado, pero aseguró que todo ha sido superado y que el entrenador cuenta con el respaldo de la directiva.

Además, se refirió al futuro del joven atacante Dereck Moncada, confirmando el interés del club en mantenerlo, aunque no descartó su salida al extranjero si se presenta una oportunidad favorable para su carrera

LA ENTREVISTA

Tato, hoy lógicamente nos acercamos a la hora cero, ¿cómo lo está viviendo como federativo?
Obviamente con la ansiedad que tenemos todos, lo tenés vos, lo tiene toda la familia del fútbol en Honduras, pero es normal. Yo creo que el día que no nos dé ansiedad y las expectativas que causan estos partidos, sería el momento de retirarse. Pero bien contento de ver la unión del grupo, los convencidos que están ellos de sacar esto adelante, pensando solamente en el partido de mañana y después venga lo que se venga, afrontarlo ya, pero sin perder de vista que lo que importa es el día de mañana.

Hay un partido fuera de la cancha, Tato. Nosotros nos estamos ilusionando que allá en Curazao se pueda dar esa combinación y que nosotros hagamos lo nuestro aquí, pero hay muchos factores alternos, por ejemplo el tema VAR, que va a ser manejado por gente mexicana. ¿Los pone a pensar a ustedes como dirigentes de Honduras en este tema?
Sí, para mí eso es extraño, que siendo el técnico de la selección de Costa Rica un mexicano, los dos designados para el VAR sean mexicanos allá. Pero bueno, como te decía, ahorita solo pensamos en el partido de Nicaragua, hay que sacar este partido adelante. Este partido es una gran final donde nosotros tenemos que sacar los tres puntos sí o sí, y ya después, como tú dices, pues ya nos enteraremos de qué sucedió en otras canchas para enfrentar lo que vendría la próxima semana.

Después del partido
Exactamente, cualquier partido donde no se hable del arbitraje, gane o pierda, felicitar al que ganó y ahí se acaba, ¿verdad? Uno queda, yo creo que el aficionado, el dirigente, los mismos jugadores, lo que uno más detesta en el deporte, no solo en el fútbol, es ver que haya una mano ajena de los que son los protagonistas, que son los jugadores, y esperamos que esto sea así, ¿verdad? Que el día de mañana sea una fiesta entre centroamericanos y obviamente como hondureños deseando que nosotros logremos los tres puntos.

Y le digo, Tato, porque usted fue uno de los que levantó la bandera en el momento que había de levantarla, ¿no? Y quizás no cayeron muy bien sus declaraciones cuando lo que sucedió ante México.
Sí, correcto. Si uno va a tomar una posición como dirigente, uno tiene que defender su bandera y sus colores a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea cualquier costo personal que uno pueda tener por una declaración, uno tiene que asumirla, pero siempre defendiendo la bandera y lo que uno cree que es correcto. Yo en ese momento sentí que se nos perjudicó y que la gente no tenga la menor duda de que si yo vuelvo a sentirme en una situación anómala, lo volvería a hacer sin ninguna duda.

Eso le pregunto, ¿no se arrepiente, Tato? ¿Y si le tocara volverlo a hacer, lo haría así con ese mismo vínculo?
Sí, por supuesto, sin duda alguna. La bandera hay que defenderla y si uno no está dispuesto a eso, es mejor no meterse en eso.

Francisco Saybe charló con DIARIO DIEZ previo al Nicaragua vs Honduras por la Eliminatoria Mundialista. FOTO: Mauricio Ayala.

Bueno, cambiemos un poquito de tema, Tato, porque también en el Olimpia se han tomado determinaciones, se ha dado una situación que quizás nadie se lo esperaba, ¿no?, con el tema de Eduardo Espinel
Sí, la verdad que fue un tema raro, que en el Olimpia no se acostumbra. Yo creo que el profe, la calentura del partido, la mala decisión de llevarlo a una conferencia de prensa en ese momento, yo creo que ahí se pudo haber manejado diferente. Pero igual él asumió su responsabilidad de lo que dijo, uno tiene que hacerse cargo. El presidente se reunió con él y se da vuelta a la página y busca el campeonato, pero sí, sin duda, ha sido un par de días complicados en el equipo.

¿Sorprendió a ustedes como dirigentes que se dijera eso de manera pública, que no se los haya comentado a ustedes, quizás? ¿O fue calentura del momento, Tato?
No, fue calentura del momento, porque como él mismo dijo, ni siquiera se los comunicó a sus asistentes, tomó a todo el mundo por sorpresa, pero sí, eso creo que nunca nos había pasado. Pero de todo se aprende, yo creo que de eso aprendemos nosotros, aprende el profe. Y esperamos, como te digo, que el respaldo que le dieron los jugadores, el mismo respaldo que le está dando la Junta Directiva de seguir con el proyecto, porque se han hecho, como él dice, muchas cosas buenas.

Cuando menciona Tato, por ejemplo, que los directivos como que no están teniendo el apoyo que él requiere, nos deja la duda, ¿qué está pasando si Olimpia siempre lo consideramos uno de los equipos más organizados del país?
Sí, lo que pasa es que las lesiones, la cantidad de llamados a la Selección, obviamente él no es que no quiera a la Selección o que esté en contra de ella, sino que está defendiendo lo de él, ¿verdad? Y eso lo comprendemos, pero hay formas de expresar ese malestar. Yo, como te digo, pienso que no fue la manera correcta de hacerlo por parte de él, pero eso ya está. Él ya se disculpó, habló con el presidente, estamos todos en el mismo barco, los jugadores, nosotros. Estamos contentos con el trabajo de él, de su cuerpo técnico, pensamos que tomamos una buena decisión en traerlo, y como te digo, de esto vamos a aprender todos, es una lección aprendida hasta para los mismos jugadores. Eso ya está, ya pasó, y ahora hay que buscar el campeonato.

Tato, ¿él solo va a finalizar el contrato que tiene o dependerá, por ejemplo, de los resultados para su continuidad?
No, eso nos tenemos que sentar a evaluarlo. Como te digo, nosotros estamos contentos, en muchas ocasiones hemos hablado de que es un proyecto a largo plazo con él, eso no necesariamente ha cambiado en lo más mínimo, pero sí, usualmente esperamos que se cumpla el contrato y después tomar la decisión con él, ver qué quiere hacer él. Yo creo que Olimpia está en buenas manos, dolidos especialmente por la eliminación de la Centroamericana, pero ahora nos queda buscar el campeonato, enfrentar la Champions de la mejor manera el otro año y seguir adelante.

¿Qué tanto golpeó eso, la Copa Centroamericana?
Eso era uno de los principales objetivos, la Copa, y creo que de la forma que se pierde, desafortunadamente las lesiones, las amarillas, los jugadores suspendidos, después dos apreciaciones arbitrales que todavía no le encuentro sentido. Le pegan en la tráquea a Bengtson adentro del área, lo fracturan, y ni siquiera el VAR lo revisa. Después hay un gol que no hay posición adelantada y el árbitro se apura y levanta la bandera y por eso no lo revisa. Pero bueno, eso ya son excusas, ya el partido ya pasó, la jueza pasó a la final y eso ya está. Pero sin duda alguna, la ilusión nuestra es ganar todos los campeonatos y no nos gusta perder ni jugando maules. Nos queda buscar la otra, hacer un buen papel en la Champions y ganar el campeonato, estar clasificados para el próximo Centroamericano.

Dereck Moncada, ¿es confirmado que no seguiría en el equipo porque se le vence su contrato y su propio abuelo ha dicho que va para el extranjero?
Sí, él está en manos de ellos. Ellos saben que nosotros tenemos interés en que Dereck continúe con nosotros, obviamente por el bien de él, del fútbol de Honduras. Si él tiene algo en el extranjero y es bueno para él, pues bienvenido sea. De lo contrario, creo que el abuelo de él, el mismo jugador, sabe que nosotros lo consideramos de la casa y que tiene las puertas abiertas con nosotros. Vamos a esperar a ver qué sucede con él, a veces el tiempo es el que define muchas cosas y esperamos lo mejor para Dereck.

