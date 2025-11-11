Presidente del Managua FC y dirigente de la Federación nica vaticina una batalla: "La palabra del Fantasma fue exagerada"

Denis Salinas es el presidente del equipo Managua FC, vigente campeón del fútbol de Nicaragua y dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación Nicaragüense, además es una de las máximas autoridades de la Alcaldía de Managua.

Salinas nos recibió en su oficina, donde tiene los trofeos que ha ganado el club que preside, nos habla de cómo preparan el partido ante Honduras y las posibilidades que tienen. Como Nica quiere que su selección gane, pero además le gustaría que la Bicolor clasificara al Mundial por su cariño que tiene a los catrachos, pero que en la cancha será una batalla.

"Honduras es una de las selecciones más fuertes de Centroamérica que tiene bastantes jugadores en Europa, en el mundo y creo que sería una bonita forma de despedirse de la afición, ganándoles", comenzó la charla el joven dirigente que espera que el jueves sea un espectáculo en el Nacional de Managua.

LA ENTREVISTA

Managua vive un partido histórico donde se puede dar una clasificación al Mundial y muchos hondureños están llegando a la ciudad. ¿Qué nos puede decir sobre esto?

Primero agradecerles su visita y el seguimiento que dan al fútbol. Managua es la capital donde está el Estadio Nacional, y esta eliminatoria ha sido complicada. Nos tocó estar en la Liga A enfrentando a selecciones fuertes de Centroamérica. Queremos despedirnos de la mejor manera ante Honduras, una selección con muchos jugadores en Europa. Después viajamos a Curazao contra Haití. Será difícil, pero por dignidad queremos darle una alegría a la afición, aunque la clasificación esté complicada.

¿Cómo se vive este momento histórico, considerando el crecimiento del fútbol en Nicaragua?

A nivel de clubes ha habido un crecimiento grande: Real Estelí ha llegado lejos en torneos centroamericanos y otros equipos también. Ahora le tocó a la selección. La afición ha respondido. Antes el deporte principal era el béisbol, pero el fútbol ha crecido mucho y el gobierno ha invertido en infraestructura. Eso ayuda al desarrollo de jugadores y al crecimiento del deporte.

Como dirigente de un club campeón, ¿cuánto ha avanzado el fútbol nicaragüense en comparación con años anteriores?

El nivel ha subido mucho. Competir contra equipos como América o Tigres no es fácil, ellos nos superan en presupuesto, pero hemos logrado competir. Tenemos jugadores jóvenes que ya llaman la atención en el extranjero. También sufrimos varias lesiones en esta eliminatoria, lo cual afectó el rendimiento, pero no es excusa.