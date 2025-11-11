La Selección

Presidente del Managua FC y dirigente de la Federación nica vaticina una batalla: "La palabra del Fantasma fue exagerada"

El presidente del Managua FC, Denis Salinas, habla del partido del jueves entre Nicaragua y Honduras y responde a lo que dijo El Fantasma sobre echar a la H

2025-11-11

Denis Salinas es el presidente del equipo Managua FC, vigente campeón del fútbol de Nicaragua y dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación Nicaragüense, además es una de las máximas autoridades de la Alcaldía de Managua.

Salinas nos recibió en su oficina, donde tiene los trofeos que ha ganado el club que preside, nos habla de cómo preparan el partido ante Honduras y las posibilidades que tienen. Como Nica quiere que su selección gane, pero además le gustaría que la Bicolor clasificara al Mundial por su cariño que tiene a los catrachos, pero que en la cancha será una batalla.

"Honduras es una de las selecciones más fuertes de Centroamérica que tiene bastantes jugadores en Europa, en el mundo y creo que sería una bonita forma de despedirse de la afición, ganándoles", comenzó la charla el joven dirigente que espera que el jueves sea un espectáculo en el Nacional de Managua.

LA ENTREVISTA

Managua vive un partido histórico donde se puede dar una clasificación al Mundial y muchos hondureños están llegando a la ciudad. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Primero agradecerles su visita y el seguimiento que dan al fútbol. Managua es la capital donde está el Estadio Nacional, y esta eliminatoria ha sido complicada. Nos tocó estar en la Liga A enfrentando a selecciones fuertes de Centroamérica. Queremos despedirnos de la mejor manera ante Honduras, una selección con muchos jugadores en Europa. Después viajamos a Curazao contra Haití. Será difícil, pero por dignidad queremos darle una alegría a la afición, aunque la clasificación esté complicada.

¿Cómo se vive este momento histórico, considerando el crecimiento del fútbol en Nicaragua?
A nivel de clubes ha habido un crecimiento grande: Real Estelí ha llegado lejos en torneos centroamericanos y otros equipos también. Ahora le tocó a la selección. La afición ha respondido. Antes el deporte principal era el béisbol, pero el fútbol ha crecido mucho y el gobierno ha invertido en infraestructura. Eso ayuda al desarrollo de jugadores y al crecimiento del deporte.

Como dirigente de un club campeón, ¿cuánto ha avanzado el fútbol nicaragüense en comparación con años anteriores?
El nivel ha subido mucho. Competir contra equipos como América o Tigres no es fácil, ellos nos superan en presupuesto, pero hemos logrado competir. Tenemos jugadores jóvenes que ya llaman la atención en el extranjero. También sufrimos varias lesiones en esta eliminatoria, lo cual afectó el rendimiento, pero no es excusa.

Los enviados de Diario DIEZ, Carlos Castellanos y Kelvin Coello, hablando con el presidente del Managua FC en la previa del duelo ante Nicaragua.

Se ha mantenido una relación futbolística con Honduras. ¿Cómo describen ese vínculo?
Siempre ha habido un vínculo. Han venido jugadores hondureños y técnicos aquí, y también hay cercanía por las zonas fronterizas. Somos pueblos hermanos, y ese intercambio ha sido positivo para el desarrollo del fútbol.

Muchos hondureños visitarán Managua. ¿Qué puede ofrecer la ciudad al aficionado visitante?
Managua tiene muchas opciones de entretenimiento: el Salvador Allende, parques, parques acuáticos. También pueden visitar lugares turísticos como Granada o León. Nicaragua es uno de los países más seguros de Centroamérica y el visitante puede andar con tranquilidad. El nicaragüense recibe al turista con amabilidad.

El periodista Carlos Castellanos, Enviado Especial de DIEZ, junto al presidente del Managua FC quien le entregó la camisa del club como agradecimiento.

¿Se ha sentido algún tabú o miedo de visitar Nicaragua?
Eso es falso. Quienes vienen se dan cuenta que Nicaragua es un país tranquilo y en desarrollo. Además, contamos con estadios e infraestructura deportiva moderna. Lo mejor es que la gente lo viva y lo cuente.

Se mencionó que el entrenador Figueroa dijo que quería “hacer la maldad” y dejar fuera a Honduras. ¿Qué opina de esas declaraciones?
El profesor siempre ha tenido una personalidad fuerte y le gusta poner picante al partido. Pero no se trata de hacer maldad. Se juega con responsabilidad, como cualquier eliminatoria. La palabra es exagerada.

¿Dependerá del Comité Ejecutivo decidir si Figueroa continúa en su cargo?
Sí. No depende de una sola persona. Al terminar la eliminatoria se evaluarán resultados y se tomará una decisión en conjunto.

¿Cómo espera el partido del jueves ante Honduras?
Honduras tiene jugadores con mucha experiencia internacional. Puede ser un partido cerrado si Nicaragua sale mentalizada. Lo psicológico será clave. En casa somos fuertes por conocer bien la cancha.

¿A quién le gustaría que clasifique: Honduras o Costa Rica?
Es una pregunta incómoda. Yo le voy a Nicaragua. El que sea mejor debe clasificar. Pero con Honduras tenemos mucha cercanía futbolística y cultural. Compartimos historia e influencias deportivas.

