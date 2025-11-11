Periodista tico arremete contra Kervin Arriaga previo al Costa Rica vs Honduras: "¿Pero quién sos?"

Se comienza a vivir el cierre del grupo C de la ronda final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/seleccion-honduras-vs-nicaragua-eliminatorias-mundialistas-DO28151310#image-1" target="_blank">eliminatoria de Concacaf</a></b> rumbo al Mundial United 2026 donde se define el clasificado de forma directa.Costa Rica y Honduras se enfrentarán hasta el próximo martes 18 de noviembre en el estadio Nacional de San José, pero antes ambas selecciones se medirán de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jorge-salomon-presidente-federacion-fracaso-sub-17-mundial-juegos-honduras-KP28148839" target="_blank">visita a Nicaragua</a></b> y Haití el jueves 13 de noviembre.