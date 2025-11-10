La Selección

Futbolistas del Olimpia que Rueda ha convocado a la Selección de Honduras, situación que molesta a Espinel

Olimpia es uno de los clubes que más futbolistas le aportan a la selección hondureña de Reinaldo Rueda.

    Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Andy Najar, Jorge Álvarez y Jorge Benguché.
2025-11-10

"Nos llevaron jugadores a la Selección que por ahí no van a jugar ni un minuto, eso podría sonar a excusas; nos desarman el equipo para un partido desde la punta", eso fue lo que exteriorizó Eduardo Espinel en la conferencia de prensa tras caer 6-2 ante Génesis FC.

Esas palabras han calado en el entorno del fútbol hondureño y más en el cuerpo técnico de la Selección Nacional que no ven correcto la determinación que ha adoptado el uruguayo ya que el compromiso de la Liga Nacional y sus equipos debe ser total.

Confirmado: la decisión final de Olimpia con Eduardo Espinel luego de renunciar tras la goleada ante Génesis PN

Desde que Espinel asumió en Olimpia el banquillo técnico, la menor cantidad de jugadores que ha convocado la 'H' es de 5 futbolistas, llegando a 8 el máximo de integrantes melenudos en una misma convocatoria, número que bajó tras la salida al extranjero de Julián Martínez y Carlos Pineda.

El director técnico olimpista, que se quedará dirigiendo a los albos hasta final de año, mencionó su molestia ya que considera que Reinaldo Rueda convoca a algunos jugadores que no pone a jugar, no obstante, casi la mayoría de elementos olimpistas tienen minutos con el seleccionado nacional.

El promedio de jugadores que Olimpia aporta al combinado nacional es de ocho, sin embargo la lista disminuyó en las últimas convocatorias. La vez que más elementos llamaron a la bicolor fue para la Copa Oro 2025 justamente con ocho futbolistas, esto después de salir campeón de Liga Nacional.

Futbolistas del Olimpia convocados a la Selección de Honduras.

Futbolistas del Olimpia convocados a la Selección de Honduras.

De todos los olimpistas que son llamados al elenco nacional, en su totalidad tienen minutos, destacando la presencia como titular inamovible del portero Edrick Menjívar, mientras Álvarez y Benguché alternan entre titularidad con la suplencia; Yustin Arboleda y José Mario Pinto son alternativas en el equipo de todos y recientemente se incorporó Dereck Moncada, quien de debutar, sería el más joven en hacerlo con la 'H'.

- Futbolistas de Olimpia que han sido convocados por Reinaldo Rueda -

(6) - Marzo 2025, repechaje a Copa Oro contra Bermudas:
Edrick Menjívar
Julián Martínez
Jorge Álvarez
José Mario Pinto
Yustin Arboleda
Jorge Benguché

(8) - Junio 2025, Copa Oro:
Edrick Menjívar
Julián Martínez
Jorge Álvarez
Carlos Pineda
Edwin Rodríguez
José Mario Pinto
Yustin Arboleda
Jorge Benguché

(5) - Septiembre 2025, fecha FIFA contra Haití y Nicaragua:
Edrick Menjívar
Jorge Álvarez
Edwin Rodríguez
José Mario Pinto
Jorge Benguché

(5) - Octubre 2025, fecha FIFA contra Costa Rica y Haití:
Edrick Menjívar
Jorge Álvarez
José Mario Pinto
Yustin Arboleda
Jorge Benguché

(6) Noviembre 2025, fecha FIFA contra Nicaragua y Costa Rica:
Edrick Menjívar
Jorge Álvarez
José Mario Pinto
Yustin Arboleda
Jorge Benguché
Dereck Moncada

