Futbolistas del Olimpia que Rueda ha convocado a la Selección de Honduras, situación que molesta a Espinel

<b>(6) - Marzo 2025, repechaje a Copa Oro contra Bermudas:</b><br />Edrick Menjívar<br />Julián Martínez<br />Jorge Álvarez<br />José Mario Pinto<br />Yustin Arboleda<br />Jorge Benguché<br /><br /><b>(8) - Junio 2025, Copa Oro:</b><br />Edrick Menjívar<br />Julián Martínez<br />Jorge Álvarez<br />Carlos Pineda<br />Edwin Rodríguez<br />José Mario Pinto<br />Yustin Arboleda<br />Jorge Benguché<b>(5) - Septiembre 2025, fecha FIFA contra Haití y Nicaragua:</b><br />Edrick Menjívar<br />Jorge Álvarez<br />Edwin Rodríguez<br />José Mario Pinto<br />Jorge Benguché<b>(5) - Octubre 2025, fecha FIFA contra Costa Rica y Haití:</b><br />Edrick Menjívar<br />Jorge Álvarez<br />José Mario Pinto<br />Yustin Arboleda<br />Jorge Benguché<b>(6) Noviembre 2025, fecha FIFA contra Nicaragua y Costa Rica:</b><br />Edrick Menjívar<br />Jorge Álvarez<br />José Mario Pinto<br />Yustin Arboleda<br />Jorge Benguché<br />Dereck Moncada