Acosta tiene claro el objetivo de Honduras en esta fecha FIFA: "Está en nosotros clasificar al Mundial; son dos finales"

Con la determinación que caracteriza a los líderes de vestuario, <b>Bryan Acosta </b>se presentó ante la prensa en el último entrenamiento de la <b>Selección Nacional de Honduras </b>antes del viaje a Managua, <b>Nicaragua</b>.El volante catracho, pieza de experiencia en la convocatoria de <b>Reinaldo Rueda</b>, dejó claro que la mentalidad del grupo está puesta en ganar los dos partidos restantes de la eliminatoria rumbo al <b>Mundial 2026</b>.“Son dos finales que tenemos por delante y debemos aprovechar esta oportunidad. Está en nosotros dar ese paso importante”, afirmó Acosta, quien reconoció la motivación que reina en el grupo pese a las bajas sufridas en los últimos días.