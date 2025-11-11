La pesadilla de Rueda con Honduras: ha probado 21 defensas y esta es la posible dupla contra Nicaragua

<b>Getsel Montes y Luis Vega</b> han jugado 4 veces en el terreno de las acciones defendiendo a la Selección de Honduras, en 2 fueron titulares (Islas Caimán 1-0 y Canadá 6-0). En las 2 dos veces, el defensor del Herediano tico fue estelar y el central de Motagua ingresó de cambio (Costa Rica 0-0 y Haití 3-0).Pero en caso que la dupla de zagueros sea <b>Getsel Montes y Devron García</b>, a nivel de Selección de Honduras será inédita porque en Real España jugaron un centenar de partidos. Y si Rueda se decide por la zaga <b>Devron García y Luis Vega</b> revivirá lo que hizo en su regreso a la Bicolor ante Guatemala en el amistoso de 2023.<b>JUEGOS DE HONDURAS CON RUEDA: DEFENSAS QUE JUGARON<br /><br />AMISTOSOS 2023<br />3 de septiembre: Honduras 0 - 0 Guatemala</b><br />Defensas titulares: Maylor Núñez, Devron García, Luis Vega y Riky Zapata<br />Ingresaron de cambio: Franklin Flores, Julián Martínez, Marcelo Santos y Marcelo Pereira<br /><br /><b>NATIONS LEAGUE 2023<br />8 de septiembre: Jamaica 1 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Maylor Núñez, Devron García, Denil Maldonado y Luis Vega<br />Ingresó de cambio: Riky Zapata<br /><br /><b>12 de septiembre: Honduras 4 - 0 Granada</b><br />Defensas titulares: Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y Riky Zapata<br />Ingresó de cambio: Joseph Rosales<br /><br /><b>12 de octubre: Cuba 0 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Riky Zapata<br />Ingresó de cambio: Elison Rivas<br /><br /><b>15 de octubre: Honduras 4 - 0 Cuba</b><br />Defensas titulares: Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y Elison Rivas<br />Ingresó de cambio: Nadie.<br /><br /><b>NATIONS LEAGUE 2023: CUARTOS DE FINAL <br />17 de noviembre: Honduras 2 - 0 México</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Nadie.<br /><br /><b>21 de noviembre: México 3 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresaron de cambio: Elison Rivas, Marcelo Santos y Devron García<br /><br /><b>AMISTOSOS 2024<br />17 de enero: Honduras 0 - 2 Islandia</b><br />Defensas titulares: Wesly Decas, Marcelo Santos, Devron García y Kevin Álvarez<br />Ingresaron de cambio: Nadie<br /><br /><b>26 de marzo: Honduras 1 - 1 El Salvador</b><br />Defensas titulares: Carlos Argueta, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales<br />Ingresaron de cambio: Andy Nájar y Carlos Meléndez <br /><br /><b>16 de junio: Ecuador 2 - 1 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Luis Vega, Carlos Meléndez y Javier Arriaga<br />Ingresaron de cambio: Maylor Núñez y Wesly Decas<br /><br /><b>REPECHAJE NATIONS LEAGUE 2024: RUMBO A COPA AMÉRICA<br />23 de marzo: Costa Rica 3 - 1 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega y Wesly Decas<br />Ingresaron de cambio: Nadie<br /><br /><b>ELIMINATORIA DE CONCACAF 2024: SEGUNDA RONDA<br />6 de junio: Honduras 3 - 1 Cuba</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Luis Vega, Carlos Meléndez y Javier Arriaga<br />Ingresaron de cambio: Nadie<br /><br /><b>9 de junio: Bermudas 1 - 6 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Luis Vega, Carlos Meléndez y Joseph Rosales<br />Ingresaron de cambio: Marcelo Santos y Wesly Decas<br /><br /><b>NATIONS LEAGUE 2024<br />6 de septiembre: Honduras 4 - 0 Trinidad y Tobago</b><br />Defensas titulares: Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Marcelo Santos<br /><br /><b>10 de septiembre: Honduras 1 - 2 Jamaica</b><br />Defensas titulares: Christopher Meléndez, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Óscar Alméndarez<br /><br /><b>10 de octubre: Guayana Francesa 2 - 3 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresaron de cambio: Franklin Flores y Marcelo Santos<br /><br /><b>14 de octubre: Jamaica 0 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Carlos Meléndez<br /><br /><b>NATIONS LEAGUE 2024: CUARTOS DE FINAL<br />15 de noviembre: Honduras 2 - 0 México</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Marcelo Santos<br /><br /><b>19 de noviembre: México 4 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Carlos Meléndez<br /><br /><b>AMISTOSO 2025<br />16 de marzo: Honduras 1 - 2 Guatemala</b><br />Defensas titulares: Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Devron García, Luis Vega y Elison Rivas<br />Ingresó de cambio: Julián Martínez<br /><br /><b>REPECHAJE COPA ORO 2025<br />21 de marzo: Bermudas 3 - 5 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Julián Martínez y Franklin Flores<br />Ingresó de cambio: Nadie<br /><br /><b>25 de marzo: Honduras 2 - 0 Bermudas</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Franklin Flores<br />Ingresó de cambio: Nadie<br /><br /><b>ELIMINATORIA AL MUNDIAL 2026 CONCACAF: SEGUNDA RONDA<br />7 de junio: Islas Caimán 0 - 1 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega y Julián Martínez<br />Ingresó de cambio: Joseph Rosales<br /><br /><b>10 de junio: Honduras 2 - Antigua y Barbuda</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Getsel Montes, Julián Martínez y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Luis Crisanto<br /><br /><b>COPA ORO 2025<br />17 de junio: Canadá 6 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Christopher Meléndez, Luis Vega, Getsel Montes y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Luis Crisanto<br /><br /><b>21 de junio: Honduras 2 - 0 El Salvador</b><br />Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Luis Vega<br /><br /><b>24 de junio: Honduras 2 - 1 Curazao</b><br />Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Nadie<br /><br /><b>28 de junio: Honduras 1 - 1 Panamá (Penales 5-4)</b><br />Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Nadie<br /><br /><b>2 de julio: México 1 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales<br />Ingresó de cambio: Nadie<br /><br /><b>ELIMINATORIA CONCACAF MUNDIAL 2026: RONDA FINAL<br />5 de septiembre: Haití 0 - 0 Honduras</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Julián Martínez, Getsel Montes y Joseph Rosales<br />Entraron de cambio: Nadie<br /><br /><b>9 de septiembre: Honduras 2 - 0 Nicaragua</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Julián Martínez, Getsel Montes y Joseph Rosales<br />Entraron de cambio: Nadie<br /><br /><b>9 de octubre: Honduras 0 - 0 Costa Rica</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Marcelo Santos, Getsel Montes y Joseph Rosales<br />Entró de cambio: Luis Vega<br /><br /><b>13 de octubre: Honduras 3 - 0 Haití</b><br />Defensas titulares: Andy Nájar, Marcelo Santos, Getsel Montes y Joseph Rosales<br />Entró de cambio: Luis Vega<br /><br /><b>DEFENSAS QUE REINALDO RUEDA UTILIZÓ EN CANCHA (amistosos y oficiales)</b><br />1. Maylor Núñez<br />2. Devron García<br />3. Luis Vega<br />4. Riky Zapata<br />5. Franklin Flores<br />6. Julián Martínez<br />7. Marcelo Santos<br />8. Marcelo Pereira<br />9. Denil Maldonado<br />10. Joseph Rosales<br />11. Andy Nájar<br />12. Elison Rivas<br />13. Wesly Decas<br />14. Kevin Álvarez<br />15. Carlos Argueta<br />16. Carlos Meléndez<br />17. Javier Arriaga<br />18. Christopher Meléndez<br />19. Óscar Alméndarez<br />20. Getsel Montes<br />21. Luis Crisanto<br />22. Edson Palacios - Llamado por primera vez y no ha debutado.