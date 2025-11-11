La Selección

La pesadilla de Rueda con Honduras: ha probado 21 defensas y esta es la posible dupla contra Nicaragua

Hemos repasado los 33 partidos del técnico colombiano en su segunda etapa con la Selección de Honduras donde la zona baja ha sido un gran inconveniente para armarla.

    Reinaldo Rueda utilizó en su momento a Marcelo Pereira y Wesly Decas, Denil Maldonado está lesionado. Fotos FFH y DIEZ.
2025-11-11

La Selección de Honduras está a punto de entrar a la escena decisiva con los dos partidos que cierran el grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por el boleto directo al Mundial United 2026.

Nicaragua y Costa Rica, este 13 y 18 de noviembre en Managua y San José, marcan el camino de la Bicolor. Hay tres opciones, el pase a la justa mundialista, ir al repechaje intercontinental o decir adiós a cualquier opción.

Llegada de Honduras a Nicaragua: Exjugador del Motagua recibe con tremendo abrazo a Rueda, Quioto sorprendió, ¿y Palma?

El último dolor de cabeza para Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, es el tema de las lesiones. Se contabilizan 9 bajas y la zona más afectada es la defensa con 4: Denil Maldonado, Julián Martínez, Carlos Meléndez y Marcelo Santos, quien fue titular en los últimos dos partidos eliminatorios.

La zona defensiva ha tenido para Reinaldo Rueda una construcción interminable debido a diferentes factores. Desde su llegada en 2023 para vivir su segunda etapa con la Bicolor ha tenido en cancha a 21 elementos de corte defensivo en sus 33 partidos.

A esta altura quedaron atrás nombres como Maylor Núñez, Riky Zapata, Marcelo Pereira, Elison Rivas, Wesly Decas, Kevin Álvarez, Carlos Argueta, Javier Arriaga y Óscar Alméndarez.

Prácticamente la línea defensiva favorita del seleccionador colombiano han sido Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales. Metiéndose entre la zaga el joven Julián Martínez.

Sin embargo, ante la ausencia de Denil y Julián, sumado Carlos Meléndez y Marcelo Santos, el entrenador podría utilizar por primera vez como titulares a la defensa conformada por: Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega y Joseph Rosales.

Estos 4 nombres aparecen como los fuertes candidatos para ser titulares este jueves 13 de noviembre ante Nicaragua (inicia 8 de la noche en el estadio Nacional de Managua). Pero los mencionados defensores han terminado jugando juntos.

En 3 partidos de la Selección de Honduras, ante los rivales Islas Caimán, Costa Rica y Haití, Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega y Joseph Rosales jugaron, pero no desde el arranque. Los últimos dos ingresaron de cambio.

LAS DUPLAS DE CENTRALES

Sobre todo las miradas caen en la dupla de centrales debido que Marcelo Santos tuvo una actuación de aprobación en los últimos dos encuentros ante Costa Rica y Haití. Pero la lesión obligará a Rueda a mover la zaga, otra opción que tiene es Devron García.

¿Con cambios? Así sería el 11 titular de Honduras ante Nicaragua para buscar el boleto al Mundial United 2026

Getsel Montes y Luis Vega han jugado 4 veces en el terreno de las acciones defendiendo a la Selección de Honduras, en 2 fueron titulares (Islas Caimán 1-0 y Canadá 6-0). En las 2 dos veces, el defensor del Herediano tico fue estelar y el central de Motagua ingresó de cambio (Costa Rica 0-0 y Haití 3-0).

Pero en caso que la dupla de zagueros sea Getsel Montes y Devron García, a nivel de Selección de Honduras será inédita porque en Real España jugaron un centenar de partidos. Y si Rueda se decide por la zaga Devron García y Luis Vega revivirá lo que hizo en su regreso a la Bicolor ante Guatemala en el amistoso de 2023.

JUEGOS DE HONDURAS CON RUEDA: DEFENSAS QUE JUGARON

AMISTOSOS 2023
3 de septiembre: Honduras 0 - 0 Guatemala
Defensas titulares: Maylor Núñez, Devron García, Luis Vega y Riky Zapata
Ingresaron de cambio: Franklin Flores, Julián Martínez, Marcelo Santos y Marcelo Pereira

NATIONS LEAGUE 2023
8 de septiembre: Jamaica 1 - 0 Honduras
Defensas titulares: Maylor Núñez, Devron García, Denil Maldonado y Luis Vega
Ingresó de cambio: Riky Zapata

12 de septiembre: Honduras 4 - 0 Granada
Defensas titulares: Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y Riky Zapata
Ingresó de cambio: Joseph Rosales

12 de octubre: Cuba 0 - 0 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Riky Zapata
Ingresó de cambio: Elison Rivas

15 de octubre: Honduras 4 - 0 Cuba
Defensas titulares: Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y Elison Rivas
Ingresó de cambio: Nadie.

NATIONS LEAGUE 2023: CUARTOS DE FINAL
17 de noviembre: Honduras 2 - 0 México
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Nadie.

21 de noviembre: México 3 - 0 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresaron de cambio: Elison Rivas, Marcelo Santos y Devron García

AMISTOSOS 2024
17 de enero: Honduras 0 - 2 Islandia
Defensas titulares: Wesly Decas, Marcelo Santos, Devron García y Kevin Álvarez
Ingresaron de cambio: Nadie

26 de marzo: Honduras 1 - 1 El Salvador
Defensas titulares: Carlos Argueta, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales
Ingresaron de cambio: Andy Nájar y Carlos Meléndez

16 de junio: Ecuador 2 - 1 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Luis Vega, Carlos Meléndez y Javier Arriaga
Ingresaron de cambio: Maylor Núñez y Wesly Decas

REPECHAJE NATIONS LEAGUE 2024: RUMBO A COPA AMÉRICA
23 de marzo: Costa Rica 3 - 1 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega y Wesly Decas
Ingresaron de cambio: Nadie

ELIMINATORIA DE CONCACAF 2024: SEGUNDA RONDA
6 de junio: Honduras 3 - 1 Cuba
Defensas titulares: Andy Nájar, Luis Vega, Carlos Meléndez y Javier Arriaga
Ingresaron de cambio: Nadie

9 de junio: Bermudas 1 - 6 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Luis Vega, Carlos Meléndez y Joseph Rosales
Ingresaron de cambio: Marcelo Santos y Wesly Decas

NATIONS LEAGUE 2024
6 de septiembre: Honduras 4 - 0 Trinidad y Tobago
Defensas titulares: Maylor Núñez, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Marcelo Santos

10 de septiembre: Honduras 1 - 2 Jamaica
Defensas titulares: Christopher Meléndez, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Óscar Alméndarez

10 de octubre: Guayana Francesa 2 - 3 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresaron de cambio: Franklin Flores y Marcelo Santos

14 de octubre: Jamaica 0 - 0 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Carlos Meléndez

NATIONS LEAGUE 2024: CUARTOS DE FINAL
15 de noviembre: Honduras 2 - 0 México
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Marcelo Santos

19 de noviembre: México 4 - 0 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Carlos Meléndez

AMISTOSO 2025
16 de marzo: Honduras 1 - 2 Guatemala
Defensas titulares: Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Devron García, Luis Vega y Elison Rivas
Ingresó de cambio: Julián Martínez

REPECHAJE COPA ORO 2025
21 de marzo: Bermudas 3 - 5 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Julián Martínez y Franklin Flores
Ingresó de cambio: Nadie

25 de marzo: Honduras 2 - 0 Bermudas
Defensas titulares: Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Franklin Flores
Ingresó de cambio: Nadie

ELIMINATORIA AL MUNDIAL 2026 CONCACAF: SEGUNDA RONDA
7 de junio: Islas Caimán 0 - 1 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega y Julián Martínez
Ingresó de cambio: Joseph Rosales

10 de junio: Honduras 2 - Antigua y Barbuda
Defensas titulares: Andy Nájar, Getsel Montes, Julián Martínez y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Luis Crisanto

COPA ORO 2025
17 de junio: Canadá 6 - 0 Honduras
Defensas titulares: Christopher Meléndez, Luis Vega, Getsel Montes y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Luis Crisanto

21 de junio: Honduras 2 - 0 El Salvador
Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Luis Vega

24 de junio: Honduras 2 - 1 Curazao
Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Nadie

28 de junio: Honduras 1 - 1 Panamá (Penales 5-4)
Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Nadie

2 de julio: México 1 - 0 Honduras
Defensas titulares: Luis Crisanto, Denil Maldonado, Julián Martínez y Joseph Rosales
Ingresó de cambio: Nadie

ELIMINATORIA CONCACAF MUNDIAL 2026: RONDA FINAL
5 de septiembre: Haití 0 - 0 Honduras
Defensas titulares: Andy Nájar, Julián Martínez, Getsel Montes y Joseph Rosales
Entraron de cambio: Nadie

9 de septiembre: Honduras 2 - 0 Nicaragua
Defensas titulares: Andy Nájar, Julián Martínez, Getsel Montes y Joseph Rosales
Entraron de cambio: Nadie

9 de octubre: Honduras 0 - 0 Costa Rica
Defensas titulares: Andy Nájar, Marcelo Santos, Getsel Montes y Joseph Rosales
Entró de cambio: Luis Vega

13 de octubre: Honduras 3 - 0 Haití
Defensas titulares: Andy Nájar, Marcelo Santos, Getsel Montes y Joseph Rosales
Entró de cambio: Luis Vega

DEFENSAS QUE REINALDO RUEDA UTILIZÓ EN CANCHA (amistosos y oficiales)
1. Maylor Núñez
2. Devron García
3. Luis Vega
4. Riky Zapata
5. Franklin Flores
6. Julián Martínez
7. Marcelo Santos
8. Marcelo Pereira
9. Denil Maldonado
10. Joseph Rosales
11. Andy Nájar
12. Elison Rivas
13. Wesly Decas
14. Kevin Álvarez
15. Carlos Argueta
16. Carlos Meléndez
17. Javier Arriaga
18. Christopher Meléndez
19. Óscar Alméndarez
20. Getsel Montes
21. Luis Crisanto
22. Edson Palacios - Llamado por primera vez y no ha debutado.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
Reinaldo Rueda
|
Honduras
|