Panorama de la Eliminatoria de Concacaf: Honduras podría sellar la clasificación al Mundial; Panamá y Guatemala a una final

En el Grupo C, la Selección de Honduras mantiene el primer lugar con 8 puntos, aunque Costa Rica le sigue muy de cerca con 6. Haití tiene 5 y también entra en la pelea, mientras que Nicaragua cierra el grupo con apenas un punto, siendo la segunda peor del área.La jornada 3 será crucial: la Bicolor visita a los "pinoleros" el jueves a las 8:00 de la noche buscando acercarse al boleto mundialista o incluso podría sellarlo si los ticos empatan ante los caribeños y la "H" derrota a los centroamericanos.