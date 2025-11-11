Jorge Salomón habla de la Sub 17 en el Mundial y de los juegos de la 'H': "Lo que importa es traer esa clasificación"

<b>¿Qué lecciones le da dejado la participación de Honduras en el Mundial Sub-17 y qué planificación se hará para que no ocurra lo mismo?</b>Más trabajo e inversión, meterle un poco más a las cosas que estamos haciendo como el Proyecto de Talentos que está en formativa, estamos trabajando con Sub-13 y Sub14, la Selección Sub-17 ya está formada porque llevamos dos años trabajando en ella, es puro trabajo y proceso.<b>Mensaje a la afición hondureña</b>Con la Selección esperamos que arranque el juego y entrar a la cancha para que los jugadores puedan conseguir un resultado que nos ponga en una posición de ventajaTengan fe y hay que mantenernos unidos, nunca es fácil una clasificación al Mundial, son hasta el final no es sencilla, es hasta el último minuto, unidos todos juntos hasta el minuto 90.<b>Las últimas clasificaciones fuera de casa</b>Pareciera que así es la suerte nuestra, lo que importa es traer esa clasificación, contra Nicaragua es un pasito más y hay que dar el último paso en Nicaragua.