La periodista atacada verbalmente por "Fanstasma" Figueroa responde: "Es una piedra que le llegó"

El encuentro entre las selecciones de Nicaragua y Honduras está caliente, este miércoles se vivió una conferencia de prensa donde el técnico de los Pinoleros, Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, tuvo un encontronazo con una periodista local. Nicaragua y Honduras se enfrentarán este jueves desde las 8 de la noche en el estadio Nacional de la ciudad de Managua por la quinta jornada del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

"El cargo está ahí, lo único que les puedo pedir es que sigan por el mismo camino porque fue pesado y tuvo "piedras", como la que está hablando sin razón, entonces hay cosas que mucha gente no sabe del esfuerzo", fue la respuesta del técnico chileno. Y la periodista no dudó en responderle de inmediato: "si va a llamar a una periodista, hágalo por su nombre". Fue una momento de gran tensión entre ambos. ¿QUIEN ES ELLA? Sara Flores es una periodista de mucha experiencia que trabaja para Canal 2 de Nicaragua y dejó claro que su pregunta fue contundente por todo lo que han vivido en las coberturas donde han tenido poco acceso. El "Fantasma" Figueroa la llamó "piedra". "No lo calenté, es una verdad... El técnico, y en procesos anteriores, nunca permitió a la prensa nica llegar a los entrenos, sin acceso, es una verdad que se tiene que hacer saber, el dice que no llegamos y eso no es cierto", le dijo a DIEZ.