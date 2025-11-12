La Selección

La periodista atacada verbalmente por "Fanstasma" Figueroa responde: "Es una piedra que le llegó"

Sara Flores, periodista de Canal 2 de Nicaragua, le contestó con altura al técnico chileno.

2025-11-12

El encuentro entre las selecciones de Nicaragua y Honduras está caliente, este miércoles se vivió una conferencia de prensa donde el técnico de los Pinoleros, Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, tuvo un encontronazo con una periodista local.

Nicaragua y Honduras se enfrentarán este jueves desde las 8 de la noche en el estadio Nacional de la ciudad de Managua por la quinta jornada del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Periodista tico arremete contra Kervin Arriaga previo al Costa Rica vs Honduras: "¿Pero quién sos?"

"El cargo está ahí, lo único que les puedo pedir es que sigan por el mismo camino porque fue pesado y tuvo "piedras", como la que está hablando sin razón, entonces hay cosas que mucha gente no sabe del esfuerzo", fue la respuesta del técnico chileno.

Y la periodista no dudó en responderle de inmediato: "si va a llamar a una periodista, hágalo por su nombre". Fue una momento de gran tensión entre ambos.

¿QUIEN ES ELLA?

Sara Flores es una periodista de mucha experiencia que trabaja para Canal 2 de Nicaragua y dejó claro que su pregunta fue contundente por todo lo que han vivido en las coberturas donde han tenido poco acceso. El "Fantasma" Figueroa la llamó "piedra".

"No lo calenté, es una verdad... El técnico, y en procesos anteriores, nunca permitió a la prensa nica llegar a los entrenos, sin acceso, es una verdad que se tiene que hacer saber, el dice que no llegamos y eso no es cierto", le dijo a DIEZ.

Presidente de la Federación de Nicaragua: "No jugamos para hacer una maldad, 'Fantasma' no tiene nada contra Honduras"

Y agregó: "Nunca nos hemos expresado de él, siempre decimos su nombre y cargo, somos periodistas y creo que mejor hubiese dicho, la señorita, señora, usar bastantes adjetivos creo que ya es bastante fuerte".

Sobre la palabra que utilizó el DT de Nicaragua, respondió que "al final del día es una piedra que le llegó, tiene que mejorar su relación con la prensa. Le llevamos la información a 8 millones de fanáticos".

Sobre el duelo entre Nicaragua y Honduras, la comunicadora tiene su punto de vista: "Va a ser un duelo fuerte, Honduras viene con ese sueño de clasificar a un Mundial, saldrá con todo. Nicaragua no va a regalar el partido, terminará con dignidad la eliminatoria".

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
Honduras
|
Nicaragua
|