La periodista atacada verbalmente por "Fanstasma" Figueroa responde: "Es una piedra que le llegó"

"El cargo está ahí, lo único que les puedo pedir es que sigan por el mismo camino porque fue pesado y<b> tuvo "piedras", como la que está hablando sin razón</b>, entonces hay cosas que mucha gente no sabe del esfuerzo", fue la respuesta del técnico chileno.Y la periodista no dudó en responderle de inmediato: "si va a llamar a una periodista, hágalo por su nombre". Fue una momento de gran tensión entre ambos.<b>¿QUIEN ES ELLA?</b><b>Sara Flores</b> es una periodista de mucha experiencia que trabaja para Canal 2 de Nicaragua y dejó claro que su pregunta fue contundente por todo lo que han vivido en las coberturas donde han tenido poco acceso. <b>El "Fantasma" Figueroa la llamó "piedra".</b>"No lo calenté, es una verdad... El técnico, y en procesos anteriores, nunca permitió a la prensa nica llegar a los entrenos, sin acceso, es una verdad que se tiene que hacer saber, el dice que no llegamos y eso no es cierto", le dijo a DIEZ.