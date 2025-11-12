Amado Guevara desmenuza la actualidad de Honduras: Palabras de Kervin Arriaga, la alineación vs Nicaragua y así opina del Fantasma

<b>—¿Si no está Marcelo Santos con quién se la juega usted?</b><br /><br />Marcelo es ese jugador versátil, que da esa tranquilidad que tiene para jugar en diferentes posiciones y yo creo que sacó sus partidos con nota aceptable, con nota muy buena, muy positiva y de no estar mañana Honduras tiene variantes. Luis Vega lo puede hacer con Getsel, lo puede hacer también Devrón y Getsel.Si no está Getsel, lo puede hacer Devron con Vega y como la otra opción es el caso del Búho Meléndez, que también sabe jugar de central. Entonces, el caso de Christopher, que él perfectamente puede jugar de central. El Profe tiene esa ventaja que siempre ha tenido, que Honduras siempre tiene esos jugadores en zonas que cuando necesitan, ahí hay.<b>—Amado, le voy a decir una frase y me dice si entiende la referencia. "Vamos a hacerle la maldad Honduras y los dejaremos fuera del Mundial"...</b><br /><br />Bueno, mire, yo creo que eso fue más que todo el momento. Primero recordémonos que somos seres humanos y a veces las emociones mismas nos llevan a decir o hacer cosas que en realidad no las sentimos, nos dejamos llevar por el momento. Entonces, yo creo que el profe por haber perdido el partido como lo perdió dijo eso. Si usted analiza ese juego, yo creo que un primer tiempo que Nicaragua estuvo bien, buen comportamiento, después creo que él hace los movimientos que nosotros aprovechamos para encontrar el partido y quizás él con la calentura de haber perdido ese partido, se dejó llevar por la emoción. Lo poco que conozco de él, sé que es un entrenador muy respetuoso, trabajadora y que como todo ser humano, se deja llevar por emociones y a veces decimos cosas que no sentimos.<b>—Hay una lista de futbolistas de aprcibidos. ¿Cómo manejar esa presión de cuidarte por una amarilla?</b><br /><br />Sí, este es un punto delicado, porque son piezas claves todas y jugadores que Honduras a todos necesita, y más en la situación que nos encontramos, en diferentes posiciones, pero importante es mañana. Importante es el juego de Nicaragua.<br /><br />Yo creo que Honduras tiene que pensar, todos estos muchachos, que si tienen que salvar un gol por una amarilla, que lo hagan. Porque Honduras no tiene que pensar en Costa Rica, prioridad es Nicaragua. Prioridad es sacar esos tres puntos en Managua, sabiendo, como usted lo dice, que va a ser un partido de dientes apretados, fuerte, cerrado, va a ser un partido duro, que vamos a tener que sufrirlo, que sudarlo, pero que no se guarden nada.<b>—¿Qué piensa de lo que dijo Kervin Arriaga? Que en caso de clasificar ante Nicaragua, le va a pedir al Profe Rueda permiso para no jugar contra Costa Rica y así llegar tranquilo a España para el Clásico de Valencia...</b><br /><br />Acordémonos que esta opinión de Kervin viene porque el entrenador comentó algo al respecto antes y acuérdese que él también se debe a su equipo. Pero le puedo asegurar que Arriaga, hoy que está con la camisa en la selección, está pensando en la selección. Creo que ese tipo de declaraciones, hoy no le debemos prestar mucha importancia. Enfoquémonos en lo primordial que es el juego de mañana, el juego del martes, y después Kervin ya sabrá cómo manejar la situación siguiente.<br /><br />Porque también créame que a Levante, por estatus, por nombre, por todo, sí le va a gustar que llegue como un jugador mundialista. En todos los aspectos va a saber que si Kervin llega de regreso el próximo miércoles a España siendo mundialista, el estatus de él en todos los aspectos mejora y del equipo también, porque ya Levante va a mencionar que hay un seleccionado que puede ser mundialista también.