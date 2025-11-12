Amado Guevara desmenuza la actualidad de Honduras: Palabras de Kervin Arriaga, la alineación vs Nicaragua y así opina del Fantasma

Amado Guevara pasó nuevamente por los micrófonos de DIEZ en el segmento La Voz del Experto, apartado en el que el mundialista en Sudáfrica 2010 se ha adueñado en toda la eliminatoria y ha venido analizando el actuar de la Selección de Honduras en este proceso. En su análisis, el 'Lobo' habla de lo que la 'H' de Reinaldo Rueda se va a jugar a Managua, lo imperioso que es ganarle a los nicas para poner un pie en el Mundial y también, con mucho respeto, hablar de las palabras del Fantasma Figueroa.

No escondió su preocupación por las constantes lesiones que los jugadores hondureños han sufrido, pero se reconforta en el bloque defensivo que ha impuesto Rueda en este camino escabroso al Mundial. Respecto a las palabras de Kervin Arriaga que fueron comidilla en redes sociales, fue muy escueto.

- LO QUE DIJO EN LA VOZ DEL EXPERTO -

Hábleme de la convocatoria, ¿cómo la vio? Dereck Moncada, Eric Puerto, Machuca Ramírez, jugadores inexpertos para dos jornadas que son trascendentales para la selección.



Todos ellos están en un gran momento futbolístico, las eliminatorias son esto, aprovechar el momento de cada jugador. Creo que el otro punto es el futuro. Si usted ve Dereck Moncada, el caso de Puerto y todos los muchachos nuevos que convocó el profe, ya es ir pensando en lo que se pueda venir en un futuro para la selección.



Ahora, los que no están, yo creo que ese análisis hoy me lo voy a reservar porque yo creo que el profe si no convocó jugadores de experiencia y con más recorrido para estos dos juegos, sabiendo las dificultades que ha tenido para armar en algunas zonas, en algunos departamentos, él tendrá sus motivos. Quizás también puede ir por lo del momento que pasan ellos.



Algunos tienen muy pocos minutos de juego, que usted sabe que estos dos juegos hay que llegar al 200%, porque el 100% no le ajusta. El 100% no ajusta, entonces hay que llegar al 200%, llegar en todos los aspectos físicos, futbolísticos, anímicos, que hoy yo creo que eso es lo más importante, lo anímico, cómo lleguen, la motivación, que ellos puedan llegar.



Entonces, yo creo que el profe y su staff técnico han hecho un análisis y sí sorprende no ver estos nombres que usted menciona (Róchez, Rubilio), pero vamos a respetar y darle el punto a favor al staff técnico, que yo creo que son los que hacen el análisis correspondiente.

—Nicaragua en Managua. ¿De qué tiene que cuidarse Honduras del equipo de Marco Antonio Figueroa?



Hay muchos aspectos. Primero, Nicaragua es un equipo, como siempre se lo dije, muy alegre, muy dinámico, muy combativo que no dan pelota por perdida. Agregándole eso, es un equipo que el profe ha trabajado bien.



En su bloque están bien siempre ordenados y hay un punto que yo creo que Honduras tiene que saber, que es la motivación que ellos puedan tener. Sabemos que ellos están prácticamente fuera, pero están en su casa, van a querer despedirse de su gente que los ha apoyado de la mejor manera y va a ser un partido que Honduras va a tener que manejar bien en todos los aspectos, en todos los aspectos.



Tácticamente tienen que estar disciplinados como lo han hecho, tienen que saber controlar sus emociones y llevar el partido a su ritmo, a su manera, a su intensidad y tratar de quitarle ese ímpetu a Nicaragua, que sabemos que es un rival que va a complicar, porque él va a querer cerrar bien su eliminatoria y dejar ese buen sabor y entregarle y regalarle esa alegría a su gente que los ha apoyado. —Amado, ¿obligación ganar en Managua?



Sí, obligación ganar en Managua, para mí es una obligación porque este escenario de ganar nos puede dejar, pongámosle el mejor escenario para nosotros, que Costa Rica y Haití se empaten, no se ganen, nosotros ganando estamos ya clasificados, entonces yo creo que la obligación es ganar, por todo lo que encierra. Hay que agregarle que independientemente de cómo quede en el otro resultado, nosotros tenemos que ganar para mantener esa posición del primer lugar y llegar sin esa obligación de querer ir a buscar un triunfo a San José. — ¿Honduras es mejor equipo que Nicaragua?



Sí, con respeto, porque todos los rivales merecen respeto, Nicaragua ha tenido un crecimiento que yo creo que hablar de ellos está de más, porque ya todos sabemos lo que han mejorado en todos los aspectos y poniendo la balanza, definitivamente Honduras tiene más experiencia, tiene jugadores de mejor nivel y sobre todo me gusta el crecimiento que ha tenido esta selección, hay puntos que Honduras, individual y colectivamente, con todo respeto, es más que Nicaragua. —Honduras suma a Marcelo Santos a su hospital, hay mucho lesionado. ¿Qué le dice esto?



Bueno, vamos a agregar el caso de Getsel, ¿no? Que también creo que hasta ahora hay dudas, no sé si todavía ya lo sacaron de algodones y ya está listo para mañana. A mí lo primero que me dice es que eso es lo complejo y lo difícil que es este eliminatorio de CONCACAF. Hay viajes, hay canchas complicadas, los rivales, el crecimiento que han tenido, los equipos, hay muchas cosas que encierran de esta eliminatoria de CONCACAF que son difíciles. Honduras en todos los departamentos ha tenido jugadores y que son jugadores importantes para la selección, piezas claves, pero mire, yo en lo personal digo que ante la necesidad se ha encontrado la fortaleza. ¿Y a dónde se ha encontrado la fortaleza? En el bloque. Yo creo que Honduras tiene un departamento muy importante que es el defensivo.



Usted mencionó cuántos defensas hemos perdido a lo largo de esta eliminatoria y hoy en esta cuadrangular final, en la más importante, seguimos invictos en ese aspecto. Entonces, si la necesidad nos obligó a ser más fuertes en bloque defensivamente, hoy Honduras está sacando a flote eso.

—¿Si no está Marcelo Santos con quién se la juega usted?



Marcelo es ese jugador versátil, que da esa tranquilidad que tiene para jugar en diferentes posiciones y yo creo que sacó sus partidos con nota aceptable, con nota muy buena, muy positiva y de no estar mañana Honduras tiene variantes. Luis Vega lo puede hacer con Getsel, lo puede hacer también Devrón y Getsel. Si no está Getsel, lo puede hacer Devron con Vega y como la otra opción es el caso del Búho Meléndez, que también sabe jugar de central. Entonces, el caso de Christopher, que él perfectamente puede jugar de central. El Profe tiene esa ventaja que siempre ha tenido, que Honduras siempre tiene esos jugadores en zonas que cuando necesitan, ahí hay. —Amado, le voy a decir una frase y me dice si entiende la referencia. "Vamos a hacerle la maldad Honduras y los dejaremos fuera del Mundial"...



Bueno, mire, yo creo que eso fue más que todo el momento. Primero recordémonos que somos seres humanos y a veces las emociones mismas nos llevan a decir o hacer cosas que en realidad no las sentimos, nos dejamos llevar por el momento. Entonces, yo creo que el profe por haber perdido el partido como lo perdió dijo eso. Si usted analiza ese juego, yo creo que un primer tiempo que Nicaragua estuvo bien, buen comportamiento, después creo que él hace los movimientos que nosotros aprovechamos para encontrar el partido y quizás él con la calentura de haber perdido ese partido, se dejó llevar por la emoción. Lo poco que conozco de él, sé que es un entrenador muy respetuoso, trabajadora y que como todo ser humano, se deja llevar por emociones y a veces decimos cosas que no sentimos. —Hay una lista de futbolistas de aprcibidos. ¿Cómo manejar esa presión de cuidarte por una amarilla?



Sí, este es un punto delicado, porque son piezas claves todas y jugadores que Honduras a todos necesita, y más en la situación que nos encontramos, en diferentes posiciones, pero importante es mañana. Importante es el juego de Nicaragua.



Yo creo que Honduras tiene que pensar, todos estos muchachos, que si tienen que salvar un gol por una amarilla, que lo hagan. Porque Honduras no tiene que pensar en Costa Rica, prioridad es Nicaragua. Prioridad es sacar esos tres puntos en Managua, sabiendo, como usted lo dice, que va a ser un partido de dientes apretados, fuerte, cerrado, va a ser un partido duro, que vamos a tener que sufrirlo, que sudarlo, pero que no se guarden nada. —¿Qué piensa de lo que dijo Kervin Arriaga? Que en caso de clasificar ante Nicaragua, le va a pedir al Profe Rueda permiso para no jugar contra Costa Rica y así llegar tranquilo a España para el Clásico de Valencia...



Acordémonos que esta opinión de Kervin viene porque el entrenador comentó algo al respecto antes y acuérdese que él también se debe a su equipo. Pero le puedo asegurar que Arriaga, hoy que está con la camisa en la selección, está pensando en la selección. Creo que ese tipo de declaraciones, hoy no le debemos prestar mucha importancia. Enfoquémonos en lo primordial que es el juego de mañana, el juego del martes, y después Kervin ya sabrá cómo manejar la situación siguiente.



Porque también créame que a Levante, por estatus, por nombre, por todo, sí le va a gustar que llegue como un jugador mundialista. En todos los aspectos va a saber que si Kervin llega de regreso el próximo miércoles a España siendo mundialista, el estatus de él en todos los aspectos mejora y del equipo también, porque ya Levante va a mencionar que hay un seleccionado que puede ser mundialista también.