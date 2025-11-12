Gustavo Roca, periodista de Diez, le responde al "Fantasma" Figueroa: "Es un irrespetuoso y misógino"

"El problema es que el técnico dice las cosas, después se olvida, recapacita, porque dijo también en la conferencia que todo lo que él dice lo tiene grabado en su celular. Yo me imagino que el profe se pone todas las noches después de una conferencia a ver lo que dijo, y capaz ahí se da cuenta de que ha errado, que ha cometido un fallo, y después, en la siguiente conferencia de prensa, termina lavándose las manos, pidiendo disculpas. Le pidió disculpas a Keylor Navas, está bien, perfecto. Pero lo cierto es que en una nueva conferencia de prensa, de las últimas que va a dar como técnico de Nicaragua, el Fantasma Figueroa mostró otra vez una mala cara: misógino, maleducado, como lo es. Lo reitero, lo mantengo, no cambio mi versión, no cambio el estigma que tengo con el técnico chileno. Creo que es un maleducado, y conferencia tras conferencia lo pone de manifiesto.