Gustavo Roca, periodista de Diez, le responde al "Fantasma" Figueroa: "Es un irrespetuoso y misógino"

Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ, volvió a ser mencionado por el técnico de Nicaragua, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, en la antesala del duelo eliminatorio ante Honduras. El estratega chileno recordó un episodio pasado con la prensa catracha y expresó su incomodidad por ciertas actitudes que, según él, reflejan una falta de respeto hacia su persona y su trabajo. Figueroa no dudó en manifestar su molestia al referirse al trato recibido por algunos comunicadores hondureños, destacando que nunca había vivido algo similar en otro país. “Porque tienes unos colegas que faltan al respeto, que nunca lo había sentido en ningún lado y menos en tu país (Honduras)...”, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Sin embargo, nuestro periodista no se quedó callado tras analizar las nuevas palabras vertidas por el polémico director técnico de Nicaragua, a quien le manda un mensaje tras picante análisis en el set de Diario DIEZ.

"Dentro de lo que dijo el Fantasma Figueroa, fiel a su estilo, es un técnico que es bastante violento en las conferencias de prensa, bastante altivo, irrespetuoso, y tuvo un rifirrafe con una periodista nicaragüense, tema que vamos a tener que tocar. Pero fanfarroneó el Fantasma Figueroa diciendo que Nicaragua nunca antes había llegado a una fase final. Fantasma, todo esto es coyuntural. El que Nicaragua haya pasado esta fase es coyuntural. Recordemos que en la fase previa la selección de Nicaragua jugó contra Monserrat, Belice y Guyana. Los tres partidos obviamente los saldó con victoria porque es una selección que tiene un proceso largo, no con el Fantasma Figueroa, sino un proceso de acondicionamiento que ha venido teniendo la selección de Nicaragua desde 2010". "El ascenso ha sido paulatino, y todo ese trabajo que comenzó Enrique Llena, el español, en 2010, que lo perfeccionó Henry Duarte, el tico, en 2014, con todo eso ha venido trabajando el Fantasma Figueroa. Y hoy es cierto, es histórico que la selección de Nicaragua esté por primera vez en una fase final, pero lo reitero, es algo coyuntural, donde, dicho sea de paso, en esta fase Nicaragua se quedó sin opciones, y todo, creería yo, por el mal manejo que tuvo el Fantasma Figueroa de su plantel".

Agresión contra la prensa hondureña

"Dijo el Fantasma Figueroa también que hay muchos periodistas que han sido irrespetuosos con él. Habló de la prensa hondureña, obviamente me mete en el costal sin mencionarme, por el tema que ya todos conocen. Todos los que ven fútbol centroamericano saben que él llegó previo al partido Honduras-Nicaragua a una conferencia de prensa queriendo agredir verbalmente a los compañeros, a los colegas". LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA "Yo tomé mis redes sociales y traté de defender a mis colegas. Obviamente el mensaje le llegó, y ya todos saben después lo que sucedió. Ahora bien, dice en toda su perorata el técnico nicaragüense, el chileno, que para ganarse el respeto tenés que respetar. Y el primer irrespetuoso en todo esto es el Fantasma Figueroa. El técnico chileno Marco Antonio Figueroa es un irrespetuoso, un misógino. La verdad es que esas son las características del técnico chileno: es un maleducado, para comenzar. El profesor Fantasma Figueroa es un maleducado. En la conferencia de prensa previa al partido contra Honduras, como les decía al inicio del video, tuvo un encontronazo con una periodista".

Polémica contra Costa Rica

Textual lo que le dijo: “El proceso tuvo piedras, como la piedra que está en el fondo hablando sin razón”, refiriéndose de fea forma a una colega nicaragüense. Esa es la cara que muestra al mundo del fútbol y al fútbol de Concacaf el técnico de la selección nicaragüense. Hay directivos nicaragüenses que se han desmarcado también de lo que constantemente dice el Fantasma Figueroa, que después se quiere lavar las manos en conferencias de prensa. Le faltó el respeto a Keylor Navas en la previa del partido contra Costa Rica, lo ninguneó. Oigan ustedes, qué valor de alguien que no ha ganado nada en el fútbol y que venga a referirse de fea forma al futbolista más jerarquizado del fútbol centroamericano y el mejor, creería yo, en cuanto a logros de Concacaf. Lo de Keylor Navas es apoteósico para el fútbol de Centroamérica, y que venga un chileno, director técnico de Nicaragua, a quererlo ver de menos, no se vale".