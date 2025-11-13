"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Nicaragua vs Honduras por la eliminatoria

En DIEZ vivimos un transmisión muy especial con <b>"Locos por la H"</b> durante los 90 minutos, pendientes de todo lo que ocurra del encuentro <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-responde-al-piojo-herrera-y-revela-dos-tocados-de-honduras-ante-nicaragua-IN28164792" target="_blank">entre Pinoles y Catrachos</a></b>, junto al de los haitianos y ticos.Los periodistas <b>Gustavo Roca, Daniel Ramírez, Claudia Torres y Nelson García</b> te llevarán todas las acciones del encuentro de manera intensa y dinámica. Además de la presencia de dos invitados especiales, los influencers Caracolito y Barbarito.