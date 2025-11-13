La Selección

"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Nicaragua vs Honduras por la eliminatoria

Se está viviendo el partido entre Nicaragua y Honduras por la eliminatoria de la Concacaf.

    Nelson García, Gustavo Roca, Daniel Ramírez, Caracolito y Barbarito en Locos por la H. Foto DIEZ.
2025-11-13

La Selección de Honduras buscará sellar hoy el boleto al Mundial United 2026 con una combinación de resultados, primero visita a Nicaragua y estará pendiente del encuentro Haití vs Costa Rica.

Se juega la quinta jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C y hay mucha expectativa por todo lo que se pueda vivir en las ciudades de Managua y Willemstad.

En DIEZ vivimos un transmisión muy especial con "Locos por la H" durante los 90 minutos, pendientes de todo lo que ocurra del encuentro entre Pinoles y Catrachos, junto al de los haitianos y ticos.

Los periodistas Gustavo Roca, Daniel Ramírez, Claudia Torres y Nelson García te llevarán todas las acciones del encuentro de manera intensa y dinámica. Además de la presencia de dos invitados especiales, los influencers Caracolito y Barbarito.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
