"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Nicaragua vs Honduras por la eliminatoria

La Selección de Honduras buscará sellar hoy el boleto al Mundial United 2026 con una combinación de resultados, primero visita a Nicaragua y estará pendiente del encuentro Haití vs Costa Rica.

Se juega la quinta jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C y hay mucha expectativa por todo lo que se pueda vivir en las ciudades de Managua y Willemstad.