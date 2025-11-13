Rafael Villeda habla sobre el premio por clasificar al Mundial y el impacto en lo deportivo: "Honduras lo necesita"

La Selección de Honduras está bien arropada en la concentración de Nicaragua a pocas horas del trascendental partido contra los nicas este jueves. Rafael Villeda, presidente del Olimpia y miembro de la Comisión de Selecciones, habla sobre lo trascendental que es este partido ante Nicaragua.

El dirigente olimpista explica que de lograr los objetivos, hay un buen premio económico, mismo que ya se negoció con los futbolista que es una motivación extra; además revela que quiere seguir los pasos de Don Rafael Ferrari, quien fue uno de los hombres claves en aquella clasificación a Sudáfrica 2010 con Rueda.

ENTREVISTA

-Licenciado Rafael Villeda, siempre ya es una tradición estar acuerpando a estas elecciones de Honduras y ahora pues en un momento clave. Sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar aquí acompañando a la selección y la verdad que con toda la ilusión de poder obtener un resultado positivo y poder, si es posible, lograr la clasificación esta noche; si no, pues obviamente seguir con el partido del martes pero obtener un buen resultado esta noche. -¿Hay como esa idea clara, presidente, de lo que representa este partido aquí en Nicaragua que básicamente podría marcar el futuro de este proceso eliminatorio? Claro, definitivamente. Lo importante es que se ha llegado a esta etapa sabiendo que dependemos de nosotros mismos y el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de todo este proceso ha sido enfocado en poder llegar a estas instancias con la posibilidad de clasificar al Mundial. Así es que esperamos que los muchachos puedan lograr hoy el triunfo que es lo que todos deseamos, ¿verdad?, para poder asegurar o acercarnos cada vez más a la ilusión que tiene todo el pueblo hondureño de clasificar a una nueva Copa del Mundo. -Presidente, como miembro de la Comisión de Selecciones, es importante darle el apoyo a los futbolistas y al profesor, que sientan que están juntos en este barco para lograr el objetivo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es fundamental que todos acuerpemos el proyecto. Yo creo que igual la afición, ustedes como medios, mientras todos empujemos en la misma dirección, yo estoy seguro que los resultados se van a dar.

-En este momento clave, ¿qué no se debe de hacer, presidente? Digo, porque hay una parte exterior, el apoyo de ustedes como dirigentes y como futbolistas. ¿Cuál es el mensaje que ustedes, por ejemplo, tienen previo a lo que es cada partido? Y no sé si este es especial por lo que puede significar. No, bueno, en el caso de los jugadores creo que sabemos de la capacidad que tienen. Lo que uno les pide en este momento es obviamente una buena concentración, no dejar que un detalle, un error pueda complicarnos el resultado. Así que esperamos que ellos estén compenetrados y a la afición, que estoy seguro que tendrá una buena cantidad de aficionados hondureños esta noche, brindarán a lo largo de todo el partido el respaldo a la selección para que pueda lograr el triunfo.