Rafael Villeda habla sobre el premio por clasificar al Mundial y el impacto en lo deportivo: "Honduras lo necesita"

<b>-En este momento clave, ¿qué no se debe de hacer, presidente? Digo, porque hay una parte exterior, el apoyo de ustedes como dirigentes y como futbolistas. ¿Cuál es el mensaje que ustedes, por ejemplo, tienen previo a lo que es cada partido? Y no sé si este es especial por lo que puede significar.</b>No, bueno, en el caso de los jugadores creo que sabemos de la capacidad que tienen. Lo que uno les pide en este momento es obviamente una buena concentración, no dejar que un detalle, un error pueda complicarnos el resultado. Así que esperamos que ellos estén compenetrados y a la afición, que estoy seguro que tendrá una buena cantidad de aficionados hondureños esta noche, brindarán a lo largo de todo el partido el respaldo a la selección para que pueda lograr el triunfo.