¡Insólito! Reinaldo Rueda dejó fuera a Erick "Yio" Puerto y José Mario Pinto: ¿quién ocupó el lugar en la banca de Honduras?

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/nicaragua-vs-honduras-en-vivo-online-canal-transmision-jornada-5-eliminatoria-mundialista-LM28177059" target="_blank">Selección de Honduras perdió 0-1 ante Nicaragua</a></b> en el primer tiempo de la tercera jornada de la <b>Eliminatoria de Concacaf </b>rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.<b>'Machuca' Ramírez </b>suma 4 goles en todo el torneo, mientras que el goleador del Platense tiene 11 goles y no es titular en el equipo de <b>Raúl Cacéres</b>, solo por debajo de <b>Nicolás Messiniti</b>, futbolistas del Marathón.Estos son los descartados de Honduras ante Nicaragua: <b>José Mario Pinto, Denis Meléndez, Erick Puerto, Marcelo Santos y Raúl García y Edson Palacios</b>.La alineación titular fue: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Romell Quioto, Alexy Vega; Jorge Benguché.