¡Insólito! Reinaldo Rueda dejó fuera a Erick "Yio" Puerto y José Mario Pinto: ¿quién ocupó el lugar en la banca de Honduras?

Increíble, pero cierto... Reinaldo Rueda dejó fuera de la convocatoria a seis futbolistas, pero lo que sorprende a todos es que dejó fuera a Erick "Yio" Puerto, el segundo máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras.

Sin embargo, eso no es todo porque se entiende que el jugador de Platense no había tenido un proceso con la selección, pero lo que es inaudito es que Rueda prefirió a Marlon 'Machuca' Ramírez por encima de "Yio" Puerto y José Mario Pinto.