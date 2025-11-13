La Selección

¡Insólito! Reinaldo Rueda dejó fuera a Erick "Yio" Puerto y José Mario Pinto: ¿quién ocupó el lugar en la banca de Honduras?

El DT de Honduras sorprendió con la lista de descartados, dejando fuera al segundo máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras.

    Reinaldo Rueda sorprendió a Honduras con los descartados ante Nicaragua en Managua. (FOTO: Yoseph Amaya)
2025-11-13

Increíble, pero cierto... Reinaldo Rueda dejó fuera de la convocatoria a seis futbolistas, pero lo que sorprende a todos es que dejó fuera a Erick "Yio" Puerto, el segundo máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras.

Sin embargo, eso no es todo porque se entiende que el jugador de Platense no había tenido un proceso con la selección, pero lo que es inaudito es que Rueda prefirió a Marlon 'Machuca' Ramírez por encima de "Yio" Puerto y José Mario Pinto.

'Machuca' Ramírez suma 4 goles en todo el torneo, mientras que el goleador del Platense tiene 11 goles y no es titular en el equipo de Raúl Cacéres, solo por debajo de Nicolás Messiniti, futbolistas del Marathón.

Estos son los descartados de Honduras ante Nicaragua: José Mario Pinto, Denis Meléndez, Erick Puerto, Marcelo Santos y Raúl García y Edson Palacios.

La alineación titular fue: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Romell Quioto, Alexy Vega; Jorge Benguché.

Por otro lado, la banca está conformada por: Luis Ortiz, Luis López, Devron García, Cristopher Meléndez, Brayan Acosta, Dereck Moncada, Marlon Ramírez, Luis Santamaría, Franklin Flores, Carlos Pineda, Yustin Arboleda y Jorge Álvarez.

Redacción web
Christian Vindel

