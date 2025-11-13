El Salvador fracasa: no va al Mundial 2026 y Surinam sueña con el boleto directo

La selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, fue humillada por Surinam en la quinta fecha de la ronda final de la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">eliminatoria al Mundial 2026</a> </b>de la Concacaf. Los guanacos no irán al Mundial 2026 tras el 4-0.El Salvador llegó con la obligación de ganar o ganar debido a tres derrotas seguidas como local en el estadio Cuscatlán y un debut de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/bolillo-gomez-pone-rodillas-guatemala-hace-temblar-panama-triunfo-ajustado-el-salvador-eliminatoria-concacaf-OD27246558" target="_blank">victoria frente a Guatemala.</a></b>