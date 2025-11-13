Centroamérica

El Salvador fracasa: no va al Mundial 2026 y Surinam sueña con el boleto directo

La selección de Surinam aplastó por 4-0 a El Salvador en la quinta jornada de la eliminatoria de Concacaf.

Finalizado
Surinam
Surinam
4
El Salvador
El Salvador
0
2025-11-13

La selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, fue humillada por Surinam en la quinta fecha de la ronda final de la eliminatoria al Mundial 2026 de la Concacaf. Los guanacos no irán al Mundial 2026 tras el 4-0.

El Salvador llegó con la obligación de ganar o ganar debido a tres derrotas seguidas como local en el estadio Cuscatlán y un debut de victoria frente a Guatemala.

Mundial 2026: la Inteligencia Artificial impacta a Honduras y Costa Rica con el clasificado; todo un país celebra

Surinam celebró con los goles de Tjaronn Chery, quien abrió el marcador frente a los guanacos al minuto 41 por la vía del lanzamiento de penal y celebró el 1-0. Luego apareció con un doblete Richonell Margaret. Y cerró con el cuarto Dhoraso Moreo Klas al 83.

El combinado de Surinam es líder del Grupo A con 9 puntos, Panamá, se ubica en el segundo con seis y Guatemala con 5. El Salvador se despide con 3.

El Salvador mantiene dos presencias en mundiales adultos, México 1970 fue la primera y luego en España 1982, desde entonces no acuden a la cita.

ALINEACIONES:

Surinam: Etienne Vaessen, Radinio Balker, Ridgeciano Haps, Richonell Margaret, Sheraldo Beckers, Leo Abena, Jean Paul Boetius, Djavan Anderson, Tjaronn Chery, Shaquille Pinas y Kennet Paal.

Seleccionador: Stanley Menzo

El Salvador: Mario González, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Adán Clímaco, Jairo Henríquez, Brayan Landaverde, Marcelo Díaz, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Rafael Tejada y Brayan Gil.

Seleccionador: Hernán "Bolillo" Gómez.

Estadio: Franklin Essed Stadion, Paramaribo.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
El Salvador
|
Surinam
|
Liga de Costa Rica