Piojo Herrera dice que "el margen de error se acabó" en Costa Rica y que clasificar al Mundial "está en nuestras manos"

El director técnico de Costa Rica afirma que su equipo depende de sí mismopara ir a la Copa del Mundo.

2025-11-12

La Selección de Costa Rica realizó este miércoles su último entrenamiento en territorio tico previo a emprender el viaje a Curazao para el partido ante Haití por las Eliminatorias Mundialistas.

Antes del viaje, Miguel Herrera, entrenador de la tricolor, habló en conferencia de prensa y señaló que está muy ilusionado en este reto que tiene por delante con el seleccionado tico.

"El grupo está muy bien, estamos contentos, ilusionados y preparados, todos sabemos que no podemos parpadear. El margen de error se acabó; clasificar al Mundial", declaró el estratega mexicano.

"No nos podemos guardar nada, podemos decir que el partido de mañana es una semifinal y el próximo martes una final, si no ganamos en Curazao no tendríamos final", enfatizó de forma tajante.

En referencia al rival, la Selección de Haití. "Hemos analizado muy bien los partidos de Haití, sabemos que nosotros de local ante ellos fuimos muy superiores, tenemos que tener cuidado en los detalles, hay que estar muy concentrados y no cometer errores".

Piojo Herrera platicando con los jugadores más experimentados de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica sale este miércoles rumbo a Curazao en vuelo chárter. El partido está pactado para las 8 pm (hora Centroamérica) en el Estadio Ergilio Hato de Haití.

