Piojo Herrera dice que "el margen de error se acabó" en Costa Rica y que clasificar al Mundial "está en nuestras manos"

"El grupo está muy bien, estamos contentos, ilusionados y preparados, todos sabemos que no podemos parpadear. El margen de error se acabó; clasificar al Mundial", declaró el estratega mexicano."No nos podemos guardar nada, podemos decir que el partido de mañana es una semifinal y el próximo martes una final, si no ganamos en Curazao no tendríamos final", enfatizó de forma tajante. En referencia al rival, la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/eliminatoria-concacaf-honduras-clasificacion-mundial-2026-panama-guatemala-final-panorama-MO28151409" target="_blank">Selección de Haití</a></b>. "Hemos analizado muy bien los partidos de Haití, sabemos que nosotros de local ante ellos fuimos muy superiores, tenemos que tener cuidado en los detalles, hay que estar muy concentrados y no cometer errores".