Concacaf camino al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los grupos A, B y C; Honduras y Jamaica a dar el golpe

Se van definiendo los clasificados al Mundial 2026 por parte de la zona de Concacaf. Aquí te contamos como marcha la tabla de posiciones.

    La tabla de posiciones de las Eliminatorias de Concacaf está que arde a dos fechas para el cierre.

     Kevyn Oseguera
2025-11-12

La selección de Honduras, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, viajó a Nicaragua con la esperanza de asegurar su clasificación al Mundial de 2026 en el partido del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf.

La H necesita vencer a la selección de Nicaragua, que ya está eliminada, y que la de Costa Rica no gane a Haití.

Honduras llega al partido contra Nicaragua, que ya está eliminada, encabezando el grupo C con ocho puntos, mientras que su rival solamente ha cosechado uno, y para sellar su boleto al Mundial necesitaría ganar el jueves y que Costa Rica perdiera o empatara con Haití.

Los hondureños no la tendrán fácil en Nicaragua, según 'el Fantasma' Figueroa, quien ha prometido además que no le regalarán nada a Honduras, ni a Haití, rival al que visitarán el día 18.

El partido del jueves tiene a muchos hondureños ilusionados con la clasificación, igual que a su cuerpo técnico y jugadores, que apuestan con ver a su país por cuarta vez en un mundial, después de haber asistido a los de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2018.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda, con quien Honduras logró su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, quieren llegar al partido del día 18 contra Costa Rica con el pase sellado al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

La situación en el grupo C no está definida por la poca diferencia de puntos que hay entre Honduras (ocho), Costa Rica (seis) y Haití (cinco), aunque en teoría los hondureños la tienen más favorable, pero solo si superan a Nicaragua y los costarricenses tropezaran contra los haitianos el próximo jueves.

Partidos que restan en el grupo C


-Jueves 13/11: Haití vs. Costa Rica — Estadio Ergilio Hato

-Jueves 13/11: Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional de Managua

-Martes 18/11: Costa Rica vs. Honduras — INS Estadio (ex Estadio Nacional)

-Martes 18/11: Haití vs. Nicaragua — Estadio Ergilio Hato

Jamaica es otra que puede asegurar el boleto

En el Grupo B, Jamaica marcha firme en la cima con 9 puntos, seguida de Curazao con 8. Más atrás aparece Trinidad y Tobago con 5, que todavía sueña con dar la sorpresa, mientras que Bermudas ya no tiene opciones (tiene 0 unidades).

Eso sí, los "Reggae Boyz" tendrán duelos muy complicados ante sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones. Este jueves se medirán ante Trinidad y Tobago, que marcha tercero y necesita un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a su segundo Mundial, luego de haber participado en Alemania 2006.

Además, los jamaiquinos cerrarán la fase con un enfrentamiento directo ante Curazao, que ocupa el segundo lugar y este jueves recibirá al peor equipo de la fase final de la Concacaf (Bermudas), el cual no ha ganado un solo partido y ya no tiene ninguna posibilidad de ir al Mundial.

De no ocurrir nada extraordinario, será hasta la última fecha cuando se conozca al clasificado del Grupo B a la Copa del Mundo 2026.

-Jueves 13/11: Trinidad y Tobago vs. Jamaica — Estadio Hasely Crawford

-Jueves 13/11: Bermudas vs. Curazao — Estadio Nacional de Bermudas

-Martes 18/11: Jamaica vs. Curazao — Independence Park

-Martes 18/11: Trinidad y Tobago vs. Bermudas — Estadio Hasely Crawford

El grupo A es el que más parejo está de todos y esto pasa

Surinam y Panamá comparten el liderato con seis puntos, mientras que Guatemala está al acecho con cinco unidades. Solo El Salvador quedó rezagado con tres y necesita un milagro para soñar, pero no es imposible.

En la jornada 3, Surinam recibirá a El Salvador el miércoles a las 4:00 de la tarde, mientras que Guatemala y Panamá protagonizarán un duelo directo por el liderato el mismo día a las 8:00 PM.

Sin embargo, todo podría definirse en la última fecha, donde Panamá será local ante los cuscatlecos y Guatemala enfrentará a Surinam, dos partidos que prometen tensión total, ya que solo uno podrá ir directo al Mundial y el otro tendrá que irse al repechaje.

-Jueves 13/11: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol

-Jueves 13/11: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed

-Martes 18/11: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

-Martes 18/11: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol

Así marcha la tabla de posiciones de la Eliminatoria de Concacaf

Redacción web
EFE

