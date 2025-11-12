¡Eliminatoria al rojo vivo! Panamá aterriza en Guatemala en medio de un recibimiento intimidante

Los gritos y la bulla no se hicieron esperar, mientras los jugadores panameños subían al autobús rumbo a su hospedaje. Varios aficionados portaban mensajes provocadores y banderas nacionales, en una muestra de la pasión que despierta este duelo centroamericano, que promete ser intenso dentro y fuera de la cancha.El partido entre Guatemala y Panamá está programado para este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio El Trébol, escenario donde se espera un lleno total. La afición chapina confía en convertir el recinto en una caldera que pese para los visitantes y motive a los suyos a sumar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación.