Centroamérica

¡Eliminatoria al rojo vivo! Panamá aterriza en Guatemala en medio de un recibimiento intimidante

La afición de Guatemala vivió al rojo vivo la llegada de Panamá al aeropuerto chapín a horas del decisivo duelo por la Eliminatoria Mundialista.

2025-11-12

La Selección de Panamá vivió un recibimiento hostil a su llegada a Guatemala, donde este jueves enfrentará a la selección chapina por la quinta jornada de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Desde su arribo al país vecino, el ambiente se tornó tenso, con la afición local mostrando todo su fervor para intentar incomodar a los canaleros.

La fanaticada guatemalteca se hizo presente en las inmediaciones del aeropuerto chapín con pirotecnia, pancartas y cánticos alusivos a su selección. Con fuegos artificiales en tonos azul y blanco, los seguidores chapines encendieron la tarde con el claro propósito de hacer sentir su presencia antes del crucial compromiso eliminatorio.

Rueda responde a "Paté" Centeno y revela dos tocados de Honduras ante Nicaragua: "Esto se resuelve en las dos jornadas"

Los gritos y la bulla no se hicieron esperar, mientras los jugadores panameños subían al autobús rumbo a su hospedaje. Varios aficionados portaban mensajes provocadores y banderas nacionales, en una muestra de la pasión que despierta este duelo centroamericano, que promete ser intenso dentro y fuera de la cancha.

El partido entre Guatemala y Panamá está programado para este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio El Trébol, escenario donde se espera un lleno total. La afición chapina confía en convertir el recinto en una caldera que pese para los visitantes y motive a los suyos a sumar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación.

Amado Guevara desmenuza la actualidad de Honduras: Palabras de Kervin Arriaga, la alineación vs Nicaragua y así opina del Fantasma

Desde la llegada de Panamá, la seguridad se ha reforzado en los alrededores del hotel y del estadio, ante la expectativa de un ambiente caliente en las horas previas al juego. Las autoridades locales buscan garantizar que el espectáculo se mantenga dentro de los límites deportivos, evitando incidentes mayores.

Ambas selecciones llegan con la obligación de sumar. Guatemala necesita hacerse fuerte en casa, mientras que Panamá busca mantenerse en la parte alta del grupo. Con un recibimiento encendido y una afición volcada, todo apunta a que el duelo tendrá un marco de máxima en Guatemala.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Eliminatoria
|