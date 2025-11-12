¡Eliminatoria al rojo vivo! Panamá aterriza en Guatemala en medio de un recibimiento intimidante

La Selección de Panamá vivió un recibimiento hostil a su llegada a Guatemala, donde este jueves enfrentará a la selección chapina por la quinta jornada de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Desde su arribo al país vecino, el ambiente se tornó tenso, con la afición local mostrando todo su fervor para intentar incomodar a los canaleros. La fanaticada guatemalteca se hizo presente en las inmediaciones del aeropuerto chapín con pirotecnia, pancartas y cánticos alusivos a su selección. Con fuegos artificiales en tonos azul y blanco, los seguidores chapines encendieron la tarde con el claro propósito de hacer sentir su presencia antes del crucial compromiso eliminatorio.

Los gritos y la bulla no se hicieron esperar, mientras los jugadores panameños subían al autobús rumbo a su hospedaje. Varios aficionados portaban mensajes provocadores y banderas nacionales, en una muestra de la pasión que despierta este duelo centroamericano, que promete ser intenso dentro y fuera de la cancha. El partido entre Guatemala y Panamá está programado para este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio El Trébol, escenario donde se espera un lleno total. La afición chapina confía en convertir el recinto en una caldera que pese para los visitantes y motive a los suyos a sumar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación.