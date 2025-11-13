¡Damos vergüenza! Honduras fue un fantasma ante Nicaragua y perdió de clasificarse hoy al Mundial 2026

La Selección de Honduras sufrió una dura derrota ante Nicaragua y dejó escapar la oportunidad de clasificar al Mundial 2026, en una noche amarga en el Estadio Nacional de Managua. Desde los primeros minutos, la Bicolor mostró dificultades para asentarse en el campo, mientras los pinoleros aprovecharon cada espacio para generar peligro. Apenas al minuto 3, Jaime Moreno avisó con un potente bombazo que obligó a Édrick Menjívar a extremarse para evitar el primero. El golpe llegó temprano. A los 13 minutos, Bancy Hernández quedó mano a mano frente al arco hondureño y definió con tranquilidad para poner el 1-0 y encender la fiesta local. Honduras intentó reaccionar, pero cada aproximación encontró la figura del guardameta Alyer López, quien atajó un disparo de Luis Vega al 41’ y previamente otro intento peligroso al 32’. Del otro lado, Nicaragua también perdonó el segundo en un contragolpe de Moreno al 28’, demostrando que el dominio era alternado, pero más profundo por parte del equipo local.

En el complemento, Romell Quioto tuvo la más clara del arranque cuando ganó en velocidad y sacó un potente zurdazo al 47’, pero nuevamente López se lució para mantener la ventaja pinolera. Honduras siguió insistiendo y al 58’ Kervin Arriaga probó desde larga distancia, pero su derechazo se fue por encima del arco. A pesar de los intentos, el tiempo avanzaba y el equipo catracho no encontraba claridad en la última zona. Los movimientos desde el banquillo tampoco lograron cambiar el rumbo del partido. Primero ingresó Marlon “Machuca” Ramírez por Benguché al minuto 62, y luego, al 72’, se hicieron tres variantes más con el ingreso de Devron García, Dereck Moncada y Jorge Álvarez. Sin embargo, el equipo no logró hilvanar jugadas de peligro y la desesperación comenzó a notarse en la cancha. Para empeorar el panorama, Getsel Montes vio la amarilla al 64’ y Machuca Ramírez fue amonestado al 75’.