¡Damos vergüenza! Honduras fue un fantasma ante Nicaragua y perdió de clasificarse hoy al Mundial 2026

Bancy Hernández y Jaime Moreno anotaron los goles del triunfo de Nicaragua sobre Honduras por la Eliminatoria Mundialista.

2025-11-13

La Selección de Honduras sufrió una dura derrota ante Nicaragua y dejó escapar la oportunidad de clasificar al Mundial 2026, en una noche amarga en el Estadio Nacional de Managua. Desde los primeros minutos, la Bicolor mostró dificultades para asentarse en el campo, mientras los pinoleros aprovecharon cada espacio para generar peligro. Apenas al minuto 3, Jaime Moreno avisó con un potente bombazo que obligó a Édrick Menjívar a extremarse para evitar el primero.

El golpe llegó temprano. A los 13 minutos, Bancy Hernández quedó mano a mano frente al arco hondureño y definió con tranquilidad para poner el 1-0 y encender la fiesta local. Honduras intentó reaccionar, pero cada aproximación encontró la figura del guardameta Alyer López, quien atajó un disparo de Luis Vega al 41’ y previamente otro intento peligroso al 32’. Del otro lado, Nicaragua también perdonó el segundo en un contragolpe de Moreno al 28’, demostrando que el dominio era alternado, pero más profundo por parte del equipo local.

Panorama Concacaf: A morirnos en Costa Rica ¿Cómo clasifica Honduras al Mundial 2026?

En el complemento, Romell Quioto tuvo la más clara del arranque cuando ganó en velocidad y sacó un potente zurdazo al 47’, pero nuevamente López se lució para mantener la ventaja pinolera. Honduras siguió insistiendo y al 58’ Kervin Arriaga probó desde larga distancia, pero su derechazo se fue por encima del arco. A pesar de los intentos, el tiempo avanzaba y el equipo catracho no encontraba claridad en la última zona.

Los movimientos desde el banquillo tampoco lograron cambiar el rumbo del partido. Primero ingresó Marlon “Machuca” Ramírez por Benguché al minuto 62, y luego, al 72’, se hicieron tres variantes más con el ingreso de Devron García, Dereck Moncada y Jorge Álvarez. Sin embargo, el equipo no logró hilvanar jugadas de peligro y la desesperación comenzó a notarse en la cancha. Para empeorar el panorama, Getsel Montes vio la amarilla al 64’ y Machuca Ramírez fue amonestado al 75’.

La Selección de Nicaragua venció 2-0 a Honduras en la quinta fecha de la Eliminatoria. FOTOS: Mauricio Ayala | Yoseph Amaya.

La advertencia de Nicaragua llegó al 69’, cuando Honduras ya no lograba romper el muro defensivo y el tiempo comenzaba a consumirse. Fue entonces, al minuto 81, cuando Jaime Moreno, una de las figuras del juego, sacó un zurdazo imparable para firmar el 2-0 definitivo y sentenciar la eliminación hondureña. El remate venció a Menjívar y acabó con cualquier aspiración de la Bicolor.

Con el silbatazo final, Honduras se mantiene líder del grupo C, pero tiene el panorama complicado para clasificar directo a la Copa del Mundo. La Selección dominó por momentos, pero careció de claridad, intensidad e ideas en el tramo final del campo, donde Nicaragua fue más contundente y efectiva. Un resultado que deja muchas preguntas y obliga a una profunda reflexión sobre el rumbo del equipo nacional.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
