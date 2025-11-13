¡Damos vergüenza! Honduras fue un fantasma ante Nicaragua y perdió de clasificarse hoy al Mundial 2026

En el complemento, Romell Quioto tuvo la más clara del arranque cuando ganó en velocidad y sacó un potente zurdazo al 47’, pero nuevamente López se lució para mantener la ventaja pinolera. Honduras siguió insistiendo y al 58’ Kervin Arriaga probó desde larga distancia, pero su derechazo se fue por encima del arco. A pesar de los intentos, el tiempo avanzaba y el equipo catracho no encontraba claridad en la última zona.Los movimientos desde el banquillo tampoco lograron cambiar el rumbo del partido. Primero ingresó Marlon “Machuca” Ramírez por Benguché al minuto 62, y luego, al 72’, se hicieron tres variantes más con el ingreso de Devron García, Dereck Moncada y Jorge Álvarez. Sin embargo, el equipo no logró hilvanar jugadas de peligro y la desesperación comenzó a notarse en la cancha. Para empeorar el panorama, Getsel Montes vio la amarilla al 64’ y Machuca Ramírez fue amonestado al 75’.