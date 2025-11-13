Rueda se calienta en conferencia tras derrota de Honduras y responde por qué descartó a Pinto: "Hoy fue la noche negra"

<b>Dura derrota ante Nicaragua, ¿cuáles fueron los errores en Managua?</b><br />El equipo que puso, aparte de que fue una gran fortuna, perdimos los juegos aéreos, esa no es un duda, fue reconocible. Esos partidos que uno se explica, que hubo el pasado. Quisimos reaccionar el segundo tiempo, se hizo una variante, quizá Alexy Vega hizo un poco más de conexión, un poco más de jugabilidad en el campo, pero buscamos oportunidades. Creo que Nicaragua fue muy inteligente. Los primeros, en un primer tiempo, se quedó atrás, hizo lo que esperaba, y nos había podido liquidar el partido por mayor margen con las transiciones directas que eso.