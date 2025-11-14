Rueda expone el gran error de Honduras ante Nicaragua, la alta que tendrían y avisa a Costa Rica: "vamos por dar ese golpe"

Rueda no ocultó lo decaído que se encuentran, pero promete que tratará de lavar la cara en el cierre en la ciudad de San José pensando en lograr el boleto directo al Mundial 2026.

Además, resaltó error puntuales que se cometieron en el estadio Nacional de Managua por la jornada 5 de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf y puede tener una alta frente a los ticos.



CONFERENCIA DE PRENSA DE HOY: REINALDO RUEDA



¿Cómo está? ¿Cuál será la prioridad en el trabajo para afrontar el último juego eliminatorio?

Estos son golpes duros, fuertes con la amargura porque no se logró lo que queríamos. Ahora de hacer en los pocos entrenamientos, todos los aspectos de recuperar a los jugadores físicamente y anímicamente.



¿Cómo levantar al grupo de jugadores?

Todos estamos golpeados, no lo esperábamos. Hicimos un trabajo con la convicción que lo podíamos lograr, no pudimos escoger la vuelta al partido. Se va a ir asimilando poco a poco, jugadores con más huella y esperar que nos lavemos rápido y hagamos un gran partido.



¿Con la esperanza intacta?

Estamos con la ilusión, la fe intacta, con un puntaje que aún nos permite soñar con el pase de forma directa.



¿Se le miró más ganas a Nicaragua que a Honduras?

Yo creo, no es cuestión de ganar, traicionó mucho el efecto mental de tener 4 jugadores con amarillas y los limitó a ir a los duelos, se contagió el equipo. Fue determinante recibir un gol rápido, intentamos reaccionar, se hizo un pequeño ajuste, hubo compromiso, nos expusimos y no se dio.



¿Los jugadores están decaídos?

Estamos, antes estábamos motivos y ahora decaídos, tiene que ser la mejor versión ante rival fuerte, ahora es de rodear a la Selección y brindar todo ese apoyo, a corregir. Toca ese trabajo en defensa y ahora es atípico de perder a 4 defensas, no es fácil. Estamos en pie y convicción que podemos lograrlo.



¿Hay confianza de un resultado diferente en Costa Rica?

Sin duda, que los jugadores estarán concentrados y comprometidos, ellos querían jugar los dos partidos y pensando en Costa Rica no hubo esa agresividad.



¿Cómo arropar?

De parte nuestra es la misión, para los medios es determinante. Queremos lograrlos, debemos de rodear. Hace 16 años nos fuimos perdiendo 3-2 ante Estados Unidos y fuimos a El Salvador, recuerdo con emoción el apoyo de la gente, se dio un compromiso íntegro ante un rival difícil, es de tener resiliencia, recuperarnos y dar ese golpe a la clasificación.



A lavar la cara, Honduras tiene el boleto en sus manos.

Depende nosotros mismos, será un partido difícil, intenso y tenemos los argumentos para sacarlo adelante. Asumir los errores, esto que nos lleve para hacer el lavado y encarar el partido.



¿Marcelo Santos también está descartado?

A esperar estas horas, va muy bien, está con deseos de jugar, tiene gran condición y se hará un valoración de cuidarlo, ojalá se pueda contar con él.