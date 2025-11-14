La Selección

Por el boleto al Mundial 2026: ¿cuándo será el próximo y último partido de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf?

La Bicolor llegará con más posibilidades que Costa Rica a San José: fecha y horario del último partido de la Eliminatoria de Concacaf.

  • Por el boleto al Mundial 2026: ¿cuándo será el próximo y último partido de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf?

    Honduras jugará ante Costa Rica y será un partido de vida o muerte para los de Reinaldo Rueda.
2025-11-14

La Selección Nacional de Honduras no pudo en su visita a Nicaragua y se ha complicado la vida en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, los de Marco "Fantasma" Figueroa superaron a los de Reinaldo Rueda en la penúltima fecha de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf.

Mundial 2026: Concacaf recibe duro golpe y estas son sus eliminadas; vean la que ganó y no le ajustó ¿Y Costa Rica?

Ahora la Bicolor tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo, Costa Rica. Simplemente Honduras no puede fallar en su visita a San José.

El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos y viajará el próximo domingo a suelo costarricense.

La tabla de posiciones queda con Honduras en la cima con ocho puntos, Haití tiene la misma cantidad, mientras que Costa Rica queda seis unidades y Nicaragua se quedó con cuatro, quedándose fuera de la Copa del Mundo del próximo año.

¿CUÁNDO JUEGA HONDURAS ANTE COSTA RICA?

El partido más importante de la Selección de Honduras es ante Costa Rica y está programado para el próximo martes 18 de noviembre en la cancha del estadio Nacional de San José a las 7:00 de la noche.

Fantasma Figueroa promete 'ayudar' a Honduras, pero no perdona con lo que dijo: "Nos hicieron el partido más fácil"

La Bicolor necesita ganar dicho encuentro si quiere volver a la fiesta grande del fútbol, si quiere estar en su cuarto Mundial en la historia, porque Haití también llega con la misma cantidad de puntos; ocho. Sin embargo, con un empate en ambos partidos, la "H" clasificaría.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Eliminatoria Concacaf
|
Honduras
|
Costa Rica
|