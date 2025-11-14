Por el boleto al Mundial 2026: ¿cuándo será el próximo y último partido de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf?

Ahora la Bicolor tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/piojo-herrera-senala-al-verdadero-culpable-de-que-costa-rica-este-casi-fuera-del-mundial-y-su-cruce-con-periodista-irse-OD28189711" target="_blank">Costa Rica</a></b>. Simplemente Honduras no puede fallar en su visita a San José.El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos y viajará el próximo domingo a suelo costarricense.<br />La tabla de posiciones queda con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/honduras-ridiculo-vergonzoso-culpable-nicaragua-reaccion-prensa-eliminatoria-concacaf-mundial-2026-BD28189228#image-1" target="_blank">Honduras</a> </b>en la cima con ocho puntos, <b>Haití </b>tiene la misma cantidad, mientras que <b>Costa Rica </b>queda seis unidades y <b>Nicaragua </b>se quedó con cuatro, quedándose fuera de la Copa del Mundo del próximo año.