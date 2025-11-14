Por el boleto al Mundial 2026: ¿cuándo será el próximo y último partido de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf?

La Selección Nacional de Honduras no pudo en su visita a Nicaragua y se ha complicado la vida en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, los de Marco "Fantasma" Figueroa superaron a los de Reinaldo Rueda en la penúltima fecha de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf.

Ahora la Bicolor tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo, Costa Rica. Simplemente Honduras no puede fallar en su visita a San José. El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos y viajará el próximo domingo a suelo costarricense.

La tabla de posiciones queda con Honduras en la cima con ocho puntos, Haití tiene la misma cantidad, mientras que Costa Rica queda seis unidades y Nicaragua se quedó con cuatro, quedándose fuera de la Copa del Mundo del próximo año.

¿CUÁNDO JUEGA HONDURAS ANTE COSTA RICA?

El partido más importante de la Selección de Honduras es ante Costa Rica y está programado para el próximo martes 18 de noviembre en la cancha del estadio Nacional de San José a las 7:00 de la noche.