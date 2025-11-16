¡Clásico cardíaco! Honduras humilló a Costa Rica en su territorio: Así está la serie histórica por Eliminatorias

Se viene un crucial juego entre las selecciones de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/desbandada-lesiones-costa-rica-honduras-segunda-baja-equipo-piojo-herrera-GI28205366" target="_blank">Costa Rica</a> y Honduras,</b> equipos que han mantenido una entretenida rivalidad por muchos años en el área de <b>Concacaf</b> y que en esta fecha se están jugando una importante cita para el futuro del fútbol. Estos equipos se enfrentan este martes 18 de noviembre en la cancha del<b> estadio Nacional de San José</b> por el cierre de la fase final de la eliminatoria rumbo al <b>Mundial United 2026. </b>Los que comanda el técnico mexicano <b>Miguel "Piojo" Herrera</b>, llegan con menos posibilidades de poder conseguir ese boleto a la fiesta grande del fútbol, mientras que los de <b>Reinaldo Rueda</b> dependen de ellos mismos, un triunfo y se clasifican, incluso, podrían hasta empatar.