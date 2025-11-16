La Selección

¡Clásico cardíaco! Honduras humilló a Costa Rica en su territorio: Así está la serie histórica por Eliminatorias

Honduras se juega el boleto a su cuarta participación en una copa del mundo pero para eso le tiene que pasar por encima a Costa Rica

  • ¡Clásico cardíaco! Honduras humilló a Costa Rica en su territorio: Así está la serie histórica por Eliminatorias

    Honduras visita a Costa Rica este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional de San José.

     Mario O. Figueroa
2025-11-16

Se viene un crucial juego entre las selecciones de Costa Rica y Honduras, equipos que han mantenido una entretenida rivalidad por muchos años en el área de Concacaf y que en esta fecha se están jugando una importante cita para el futuro del fútbol.

Estos equipos se enfrentan este martes 18 de noviembre en la cancha del estadio Nacional de San José por el cierre de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

Los que comanda el técnico mexicano Miguel "Piojo" Herrera, llegan con menos posibilidades de poder conseguir ese boleto a la fiesta grande del fútbol, mientras que los de Reinaldo Rueda dependen de ellos mismos, un triunfo y se clasifican, incluso, podrían hasta empatar.

El chef tico que atiende a Honduras y la familia catracha que le cambió la vida: "Los conocí cuando perdí a mis padres"

Lo que sí está claro es que no será un partido nada fácil para ambos, ya que los 'ticos' confían en poder tener esa serie de resultados que necesitan y la 'H' poder ganar y asegurar ese boleto, siempre y cuando Haití no le marque una goleada a Nicaragua.

LA SERIE HISTÓRICA ENTRE HONDURAS VS COSTA RICA

Ahora bien, si nos vamos a la serie entre estas dos selecciones jugando como local el equipo que ahora comanda el "Piojo" Herrera, la 'Bicolor' ya sabe lo que es ganar en este territorio, aunque ese último triunfo fue hace 21 años.

Costa Rica ha ganado más veces cuando ha jugado de local ante Honduras, acumula cuatro celebraciones ante tres de los 'catrachos' y hay cinco empates, una serie muy pareja. Mientras que en las estadísticas en general, Honduras lleva la ventaja por la eliminatorias mundialistas con 10 victorias antes seis de Costa Rica y hay nueve empates.

En el año 2017, rumbo al Mundial de Rusia, Costa Rica le empató 1-1 a Honduras y clasificó a esa justa mundialista.

En el año 2017, rumbo al Mundial de Rusia, Costa Rica le empató 1-1 a Honduras y clasificó a esa justa mundialista.

 (Mario O. Figueroa)


RESULTADOS EN SUELO TICO

11-09-1960 | Chile 1962: Costa Rica 5-0 Honduras. Goles: Rubén Jiménez (2), Juan Ulloa, Marvin Rodríguez, Walter Pearson.

28-12-1968 | México 1970: Costa Rica 1-1 Honduras. Goles: Eduardo Chavarría y Donaldo Rosales

10-12-1972 | Alemania 1974: Costa Rica 3-3 Honduras. Goles CR: Walter Elizondo, Roy Sáenz y autogol de Selvin Cárcamo, goles HN: Rigoberto Gómez (2) y Jorge Urquía.

01-10-1980 | España 1982: Costa Rica 2-3 Honduras. Goles CR: William Jiménez, Rodolfo Mills; Honduras: Fernando “Azulejo” Bulnes, Salvador Bernárdez, Jimmy James Bailey.

11-08-1985 | México 1986: Costa Rica 2-2 Honduras. Goles CR: Álvaro Solano, Johnny Williams; Honduras: Roberto Figueroa, Porfirio Betancourt.

08-11-1992 | EE.UU. 1994: Costa Rica 2-3 Honduras. Goles CR: Austin Berry, Luis Arnáez; Honduras: Eugenio “Dolmo” Flores, Richardson Smith, César Obando.

SIMULADOR MUNDIALISTA: PRONOSTICÁ LOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 UNITED

28-02-2001 | Corea / Japón 2002: Costa Rica 2-2 Honduras. Goles CR: Rolando Fonseca, Rodrigo Cordero; Honduras: José Luis Pineda, Milton Núñez.

18-08-2004 | Alemania 2006: Costa Rica 2-5 Honduras. Goles CR: Andy Herrón (2); Honduras: David Suazo, Julio de León, Amado Guevara, Iván Guerrero, Saúl Martínez.

11-02-2009 | Sudáfrica 2010: Costa Rica 2-0 Honduras. Goles: Andy Furtado (2).

07-06-2013 | Brasil 2014: Costa Rica 1-0 Honduras. Gol: Roy Miller.

06-10-2017 | Rusia 2018: Costa Rica 1-1 Honduras. Goles CR: Kendall Waston; Honduras: Eddie Hernández.

16-11-2021 | Catar 2022: Costa Rica 2-1 Honduras: Goles CR: Óscar Duarte, Gerson Torres; Honduras: Romell Quioto.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Gian Carlo Castañeda

Eliminatoria
|