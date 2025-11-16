¡Clásico cardíaco! Honduras humilló a Costa Rica en su territorio: Así está la serie histórica por Eliminatorias

Se viene un crucial juego entre las selecciones de Costa Rica y Honduras, equipos que han mantenido una entretenida rivalidad por muchos años en el área de Concacaf y que en esta fecha se están jugando una importante cita para el futuro del fútbol.

Estos equipos se enfrentan este martes 18 de noviembre en la cancha del estadio Nacional de San José por el cierre de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

Los que comanda el técnico mexicano Miguel "Piojo" Herrera, llegan con menos posibilidades de poder conseguir ese boleto a la fiesta grande del fútbol, mientras que los de Reinaldo Rueda dependen de ellos mismos, un triunfo y se clasifican, incluso, podrían hasta empatar.