El chef tico que atiende a Honduras y la familia catracha que le cambió la vida: "Los conocí cuando perdí a mis padres"

Con motivo del partido de este martes entre Honduras y Costa Rica, Cristopher espera con ilusión la llegada de don Nelson. Ambos preparan juntos una sorpresa especial para los jugadores hondureños, quienes llegan este domingo por la noche.“Él me dijo que vendría, y quiero darle la mejor atención. De hecho, lo llamé para contarle que atendería a la Selección de Honduras y le dije que tenía que venir a cocinar. Él es hondureño, así que va a preparar unas cositas especiales para ellos. Los recibiremos con mucho cariño”.