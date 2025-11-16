El chef tico que atiende a Honduras y la familia catracha que le cambió la vida: "Los conocí cuando perdí a mis padres"

En la vida existen momentos que nos marcan para siempre, especialmente cuando alguien nos tiende la mano justo en los días más oscuros. Así comienza la conmovedora historia de Cristopher Ruiz, chef jefe del Hotel Hilton Garden de San José, quien esta semana tiene a su cargo la misión de alimentar a los seleccionados hondureños durante su estadía en la capital costarricense.

Hace 15 años, Cristopher perdió a sus padres y su vida dio un giro doloroso. Sin embargo, el destino no lo dejó solo: una familia hondureña que vivía en tierras ticas lo acogió como a un hijo cuando apenas era un jovencito. Hoy, convertido en un profesional respetado, no olvida el enorme corazón de esos catrachos que le abrieron su hogar y a quienes llama, con orgullo, sus “papás”.

Desde el primer instante, se nota su humildad, al ver al equipo de DIEZ, se acercó para platicar y mostrar las notificaciones de las noticias en su móvil porque es lector del diario. Mientras recuerda aquellos días de tragedia, su mirada se llena de melancolía. Fue en esos momentos cuando don Nelson Mejía y su esposa, hondureños radicados en Cartago, lo tomaron bajo su techo y le dieron una nueva oportunidad de vida.

“Ya estamos preparados para recibir a Honduras, cuidando cada detalle para que tengan buena alimentación y el mejor trato”, comienza diciendo con una sonrisa tímida.

Su historia empieza precisamente en Cartago, donde su mundo quedó destrozado tras la pérdida de sus padres. Pero gracias a esa familia hondureña, su vida tomó un rumbo diferente. Hoy, no solo los reconoce como sus padres, sino que también les atribuye gran parte de su éxito como chef internacional.

“Conocí una familia hondureña que ahora es parte de mi familia. Yo los veo así porque tuvieron muchos detalles conmigo... prácticamente me crié con ellos. Nos alejamos un tiempo, pero volvimos a encontrarnos. Siempre hablamos de fútbol: de Honduras, de la Liga Alajuelense y del Olimpia. Cuando están en Costa Rica son manudos, y cuando están en Honduras son olimpistas”, cuenta Cristopher desde la cocina del Hilton Garden.