¡Nuevo convocado! Rueda decide llamarlo de emergencia ante las bajas de Honduras frente a Costa Rica

La Selección de Honduras se prepara para la visita a la ciudad de San José donde <b>se medirá a Costa Rica</b> por la sexta y última jornada del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.Honduras se juega <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-vs-costa-rica-cuando-sera-fecha-hora-ultimo-partido-eliminatoria-concacaf-EC28194536" target="_blank">todo por el todo ante Costa Rica</a></b>, en disputa está el boleto al Mundial 2026 o el pasaje al repechaje para seguir luchando por ir a la justa que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.