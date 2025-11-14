¡Nuevo convocado! Rueda decide llamarlo de emergencia ante las bajas de Honduras frente a Costa Rica

Honduras se juega todo por el todo ante Costa Rica , en disputa está el boleto al Mundial 2026 o el pasaje al repechaje para seguir luchando por ir a la justa que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección de Honduras se prepara para la visita a la ciudad de San José donde se medirá a Costa Rica por la sexta y última jornada del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, tuvo previamente las bajas de los zagueros Denil Maldonado y Julián Martínez, después se sumó la ausencia por lesión de Marcelo Santos ante Nicaragua y todo indica que tampoco estará ante Costa Rica.

Además, en el último encuentro frente a Nicaragua, donde se perdió 2-0 en Managua, el zaguero Getsel Montes fue amonestado y acumuló su segunda tarjeta amarilla por lo que se pierde el duelo ante los ticos.

El entrenador colombiano decidió incorporar este viernes por la noche al defensor Deyron Martínez, quien pertenece al Olancho FC. El defensor de 25 años estuvo en la anterior convocatoria de octubre. La Bicolor también tiene disponibles a Luis Vega y Devron García.

Honduras llegó este viernes a Tegucigalpa, entrenará el sábado y el domingo viaja en chárter a San José. El lunes hará el reconocimiento del estadio INS para luego jugar el martes 18 de noviembre.

Costa Rica y Honduras disputarán el duelo desde las 7 de la noche y ambas selecciones tienen las oportunidades, pero también dependerán del resultado entre Haití y Nicaragua en Curazao.

Honduras es líder con 8 puntos del grupo C, Haití tiene la misma cantidad, pero los catrachos con mejor diferencia de goles +3 sobre +1. Los ticos tienen 6 unidades y cierra Nicaragua con 4.